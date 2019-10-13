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Медведев поздравил художника Глазунова с юбилеем

Премьер отметил, что Иван Глазунов сохраняет традиции Российской академии живописи

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивана Глазунова с 50-летием. Выдержка из телеграммы опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Как ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова вы делаете все возможное для того, чтобы сохранить уникальные традиции образования, заложенные вашим отцом, и при этом постоянно совершенствуете программы обучения. Своим опытом и знаниями вы щедро делитесь с молодыми художниками, искусствоведами и реставраторами, помогаете им раскрыть свои способности, поверить в собственные силы", - говорится в сообщении.

Медведев также отметил вклад художника в развитие реалистической живописи, а также успехи в восстановлении исторических памятников.

Иван Глазунов родился в 1969 году в Москве в семье художника Ильи Глазунова. В 1988-1994 годах учился в Московском художественном институте имени Сурикова в мастерской портрета своего отца. С 1994 года работает в Российской академии живописи, ваяния и зодчества.. В числе работ Глазунова портреты русских царей и эскизы интерьеров для Большого Кремлевского дворца, интерьер воссозданного Коломенского деревянного дворца царя Алексея Михайловича. Участвовал в восстановлении и сохранении старинных церквей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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