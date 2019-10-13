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Шнуров считает, что мата в его песнях "не так много, как кажется"

По словам музыканта, в последнее время он совсем исключил мат из своего творчества
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград", музыкант Сергей Шнуров считает, что в его песнях не так много мата, как принято считать. Об этом он рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", вышедшей в воскресенье на телеканале "Россия-1".

"Сильно преувеличено количество мата в моих песнях. Я бы - вот будь моя воля такая, вот сознательная - я бы, конечно, больше бы добавил. Но - больше не нужно, можно пересолить. Мата где-то процентов 30. Наверное, в 30 песнях. Представляете? Это же не так много, как кажется", - сказал он.

Шнуров также указал, что в последнее время вычеркнул мат из творчества. "В последнее время я его прямо вот вычеркнул. Он там лишний, он там не нужен", - отметил он.

Исполнитель также считает, что никогда не наступит момент принудительного редактирования текстов песен. "Вот смотрите - если вы приходите в баню и видите там голых людей - то просто вы пришли в баню. Если вы не хотите голых людей видеть - не ходите в баню", - добавил Шнуров.

Группа была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства песен - Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.

12 октября группа Шнурова "Ленинград" завершила прощальные гастроли концертом в родном городе артиста - Петербурге.

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