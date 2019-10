"Вий" вновь вошел в список лучших хорроров по версии IndieWire

ТАСС, 13 октября. Советская лента "Вий" (1967 год) по мотивам повести Николая Гоголя (1809-1852) вновь вошла в рейтинг 100 лучших фильмов ужасов в истории, который ежегодно публикует кинопортал IndieWire. Картина, снятая режиссерами Константином Ершовым и Георгием Кропачевым, заняла, как и в 2018 году, 89-е место.

На первом месте списка находится лента "Сияние" (The Shining) Стэнли Кубрика, снятая в 1980 году по роману Стивена Кинга.

В первую десятку рейтинга также вошли картины "Техасская резня бензопилой" (The Texas Chainsaw Massacre, 1974), "Ребенок Розмари" (Rosemary’s Baby, 1968), "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973), "Хэллоуин" (Halloween, 1978), "Психо" (Psycho, 1960), "Глаза без лица" (Eyes Without a Face, 1960), "Нечто" (The Thing, 1982), "Чужой" (Alien, 1979) и "Ночь живых мертвецов" (Night of the Living Dead, 1968).