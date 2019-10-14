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Международная программа "Золотой маски" пройдет в трех странах

Завершится программа международных проектов в ноябре в Стамбуле

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль "Золотая маска" открывает ежегодный осенний сезон зарубежных гастролей. Показы лучших российских спектаклей, включенных в международную программу фестиваля, пройдут в трех странах - Эстонии, Латвии и Турции - и охватят в общей сложности восемь зарубежных городов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Золотой маски".

"Сезон осенних международных проектов открывается 18 октября юбилейным фестивалем "Золотая маска в Эстонии", который в 2019 году состоится в 15-й раз. С 2005 года, когда "Золотая маска" приехала сюда впервые, в Эстонии уже побывали 44 театра из городов России, состоялось около 160 показов 74-х спектаклей. В 2019 году фестиваль пройдет и в Таллине, и в небольших городах Эстонии - Нарве и Кохтла-Ярве", - проинформировала собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что фестиваль в Эстонии был первым зарубежным проектом "Золотой маски".

"Когда мы открывали его в 2005 году, афиша фестиваля сразу привлекла и русскоязычных зрителей, и эстонскую публику. При этом наша эстонская аудитория с каждым годом растет: сейчас на спектаклях "Золотой маски" более трети зрителей в залах - это эстонцы. По данным исследования "Роль и позиция театра в обществе", проведенного по инициативе Министерства культуры Эстонии, фестиваль "Золотая маска в Эстонии" был признан самым известным и популярным фестивалем в стране", - отметила представитель пресс-службы "Золотой маски".

По ее словам, следующим зарубежным гастрольным пунктом "Золотой маски" станет Латвия, где фестивальные показы стартуют 19 октября. Этот проект станет уже 14-м по счету, он представит российские спектакли в четырех латвийских городах - в Риге, Резекне, Вентспилсе и Лиепае.

Программа в странах Балтии

В пресс-службе "Золотой маски" сообщили, что в программе балтийских проектов участвуют лучшие российские театры: МХТ им. Чехова, БДТ им. Г. А. Товстоногова, Театр им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Театр им. Моссовета.

"Будут представлены как недавние премьеры - "Слава" в постановке Константина Богомолова и "Сережа" Дмитрия Крымова, так и уже завоевавшие зрительское признание спектакли "С_училища" Сергея Серзина и "Обещание на рассвете" в постановке Евгений Писарева и Алексея Кузмина-Тарасова, "Не все коту масленица" Виктора Шамирова, "Мужья и жены" Константина Богомолова, музыкальный спектакль "Канкан" в постановке венгерского режиссера Керо", - перечислила собеседница агентства.

"Публика в странах Балтии всегда ждет встречи с российским театральным искусством, - констатировала она, - билеты раскупаются в первые недели продаж, а спектакли идут с переводом на латышский и эстонский языки. Всего в 2019 году жители балтийских стран увидят в рамках "Золотой маски" 19 показов спектаклей".

Среди специальных мероприятий в Латвии - традиционная посадка деревьев в Риге в парке Кронвальда, где уже растут десятки деревьев, посаженных российскими деятелями культуры за годы существования проекта. В нынешнем году это событие состоится в честь Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, в нем примут участие артисты труппы.

По традиции в рамках гастролей в Балтии пройдут творческие встречи с российскими режиссерами и актерами, мастер-классы, лекции театральных критиков и театроведов. В образовательной программе "Золотой маски" значится мастер-класс и лекция Дмитрия Крымова для студентов режиссерского и актерского курса Латвийской академии культуры.

Проект в Турции

Завершится программа международных проектов 2019 года в Стамбуле, куда "Золотая маска" отправится в ноябре, чтобы во второй раз принять участие в престижном театральном форуме - Стамбульском международном фестивале искусств.

"В 2018 году в Стамбуле состоялся пилотный проект, в рамках которого с огромным успехом прошел спектакль Театра наций "Гамлет|Коллаж". Народный артист РФ Евгений Миронов, исполняющий все роли в этом спектакле, получил тогда почетную премию этого фестиваля", - напомнила представитель пресс-службы "Золотой маски".

Она рассказала, что в 2019 году "Золотая маска" представит в Стамбуле программу из четырех российских спектаклей: "Все пути ведут на Север" Театра "Балет Москва", "Цирк" и "Иранская конференция" Театра наций, "Евгений Онегин" Театра им. Вахтангова.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Теги
ЭстонияТурцияЛатвия
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