Виртуальный концертный зал на Ямале открылся концертом Московской филармонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) открылся концертом Московской филармонии по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства ЯНАО.

"В детской музыкальной школе № 2 им. Коха в Ноябрьске состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. Первая трансляция в режиме реального времени прошла из зала Московской государственной академической филармонии. Для публики звучали произведения Петра Чайковского в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вместимость виртуального концертного зала Ноябрьска составляет 230 человек. Из регионального бюджета для зала было приобретено необходимое оборудование: проектор, широкоформатный экран, звуковая аппаратура. За счет местного бюджета проведена линия высокоскоростного интернета для возможности вещания в режиме онлайн.

По словам замглавы администрации Ноябрьска Надежды Гудковой, виртуальный концертный зал предоставит горожанам возможность посещать самые знаковые концерты, не выезжая за пределы города. "В рамках национального проекта "Культура" мы открываем виртуальный концертный зал. Это проект всероссийского масштаба, благодаря которому жители самых отдаленных уголков России становятся причастными к образцам академического музыкального искусства", - приводит пресс-служба слова Гудковой.

До конца года в виртуальном зале запланированы концерты Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого и музыкального спектакля "Леди совершенство" по мотивам сказочной повести Памелы Трэверс "Мери Поппинс". Они пройдут 23 ноября и 21 декабря, уточнили в пресс-службе.

Ноябрьск - это первый по численности населения и промышленному потенциалу город в ЯНАО. Он имеет выгодное географическое расположение в центральной части Сибирских Увалов и находится на водоразделе двух крупнейших сибирских рек - Оби и Пура. В Нобярьске проживают более 106 тыс. человек.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.