Юрий Куклачев отметит 70-летний юбилей бенефисом на манеже Большого Московского цирка

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Основатель и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев впервые за 30 лет выйдет на манеж Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Бенефис, которым Куклачев отметит свой 70-летний юбилей, будет представлять собой синтез цирка и эстрады, сообщил ТАСС художественный руководитель проекта Андрей Удалов.

"Это будет синтез цирковых и эстрадных номеров, например, Сергей Пенкин споет арию Мистера Икс, а в это время на трапеции будет персонаж этой песни. Елена Воробей споет песню "Арлекино" - это будет вместе с призером циркового фестиваля в Монте-Карло Юрием Александровым и его медведем. Азиза будет петь песню о клоунах, с ней в номере будут ходулисты. Каждый номер специально сделан для этого мероприятия", - сказал он.

Он также добавил, что в программе выступления династии Куклачевых, братьев Запашных, иллюзионистов братьев Сафроновых, к участию приглашены многие эстрадные артисты - Лев Лещенко, Владимир Винокур, Шура, Ева Польна, Лариса Долина, Лолита, Александр Олешко, Елена Воробей и другие.

"Юрий Куклачев выйдет на цирковую арену впервые за 30 лет. Юрий Дмитриевич не просто будет сидеть и принимать поздравления, он весь вечер будет работать на манеже в качестве клоуна, <...> работать с кошками. Его придут поздравить наши отечественные цирковые артисты. У нас в программе будет очень много животных: тигры, львы, моржи, медведи, лошади, собаки - это будет настоящий советский цирк. Тот, в котором работал клоун Юрий Куклачев", - добавил Удалов.

"Мы репетируем второй месяц, приучаем кошек к манежу, потому что театр и цирк - это разные специфики. Мы решили показать зрителю, каким должен быть цирк, это будет интересное шоу, покажем настоящий русский цирк. Мы вспомним великого клоуна Леонида Енгибарова, покажем его репризу, я вспомню своих учителей, они у меня были уникальными, старейшие учителя цирка", - сказал ТАСС Куклачев.

Мероприятие пройдет при поддержке департамента культуры и правительства Москвы.

Об артисте

Свой день рождения 12 апреля артист встретил благотворительным фестивалем, на который пригласил детей из детских домов, интернатов и малоимущих семей.

Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР (1986) Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Является основателем и руководителем первого в мире театра дрессированных кошек, который открылся в Москве в 1990 году. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых звание "Самый оригинальный театр мира", полученное во время парижских гастролей.