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Сергей Полунин выступит с шоу Satori в московском "Крокус Сити холле"

В рамках шоу знаменитый датский танцор и хореограф Кобборг покажет зрителям новое соло, созданное специально для российских гастролей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Танцовщик Сергей Полунин представит свое шоу Satori 15 октября в московском концертном зале "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall). Выступление уже состоялось в Санкт-Петербурге и еще предстоит в Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, сообщили во вторник в пресс-службе артиста.

Российский тур шоу стартовал в Санкт-Петербурге 13 октября в Санкт-Петербурге (БКЗ "Октябрьский"). "Представления пройдут 15 октября в Москве (Crocus City Hall), 17 октября в Краснодаре (Музыкальный театр), 19 октября в Воронеже (Event Hall), 21 октября в Нижнем Новгороде (КЗ "Юпитер") и 23 октября в Екатеринбурге (ККТ "Космос")", - говорится в сообщении.

Представители артиста ранее отметили, что в рамках тура состоится мировая премьера - знаменитый датский танцор и хореограф Кобборг представит новое соло, созданное специально для российских гастролей. Еще одним звездным участником станет Леонид Сарафанов - один из самых выдающихся исполнителей сложной классической партии Па-де-де из балета "Дон Кихот", премьер Михайловского театра.

"Для меня большая честь, что в российском туре согласились принять участие такие крутые танцоры. Я хочу показывать лучших артистов. Как продюсер, я хочу создать платформу для артистов. И этот тур - важный шаг в воплощении идеи. А так как у нас российский тур, в первом акте в основном будут выступать представители великой русской школы балета", - цитирует Полунина пресс-служба.

Кроме того, в шоу выступят солисты Театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев, они исполнят номер из балета "Реквием". Сам Полунин представит в первом акте три соло: "Диана и Актеон", "Лунная соната" и Take Me To Church на музыку Hozier. Вторым актом станет непосредственно Satori. Также ожидается выступление учащихся Академии хореографии в Севастополе, где Полунин является исполняющим обязанности ректора.

Название Satori отсылает к дзен-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту и не опираясь на авторитеты и сложившиеся правила. Мировая премьера Satori состоялась в лондонском театре "Колизей" в декабре 2018 года.

Самый молодой премьер

Сергей Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).

По приказу министра культуры РФ Владимира Мединского он назначен с 12 августа 2019 года исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии до выборов ректора.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайНижегородская областьВоронежская областьСвердловская областьСевастополь
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