В Берлине открылась конференция, посвященная творчеству Даниила Гранина

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина (1919 - 2017), открылась во вторник в Берлине. В мероприятии участвует около 60 человек - литературоведы, переводчики, редакторы, издатели, исследователи творчества Гранина, деятели культуры из России и Германии, родственники и друзья семьи.

Конференция входит в программу мероприятий "Дни духовной культуры России в Германии", которые в 2019 году реализуются в рамках "Русских сезонов". Встреча проходит в стенах германо-российского музея "Берлин - Карлсхорст" на востоке немецкой столицы.

"Гранин бывал неоднократно в ФРГ, в том числе в этом здании, - отметил на конференции директор музея Йорг Морре. - В воспоминании немцев он занимает особое место, не только благодаря литературной деятельности, но и благодаря его выступлению в Бундестаге в 2014 году".

Франциска Тун Хоэнштайн - доктор Центра литературных и культурных исследований им. Лейбница - в получасовой речи поделилась множеством воспоминаний о Гранине. Литературовед рассказала, как неоднократно встречалась с ним и в Берлине, и в Москве, рассуждала о его творчестве, об общественном восприятии писателя в ГДР, в ФРГ и в СССР.

"Он здорово говорил по-немецки, много шутил, был со всеми вежлив, ему все было интересно", - вспоминает о Гранине Йорг Фесман, руководитель секции литературы Берлинской академии искусств. Он встречался с Граниным за день до его известной речи в Бундестаге пять лет назад. Писатель стал "одним из тех, кто олицетворял примирение" российского и германского народов, добавил Фесман.

Участники конференции говорили о работах Гранина, в частности, о "Блокадной книге" и о произведении "Иду на грозу"; обсуждали литературные приемы писателя, использованные в творчестве лексические обороты; поднимали вопросы германо-российской истории; зачитывали выдержки из переписки писателя с коллегами-современниками.

О "Русских сезонах"

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии: фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

В 2017 году проект "Русские сезоны" был реализован в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии.