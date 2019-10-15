Гран-при Северного театрального фестиваля завоевал коллектив из Архангельска

СЫКТЫВКАР, 15 октября. /ТАСС/. Спектакль "Братья Карамазовы" Архангельского молодежного театра удостоен Гран-при III Северного театрального фестиваля. Церемония награждения прошла во вторник в Сыктывкаре на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина в ходе передачи эстафеты Всероссийского театрального марафона от Северного Кавказа Северо-Западному федеральному округу.

"Северный театральный фестиваль в Год театра в России завершает свое шествие. Все регионы Северо-Западного федерального округа выступали на этой сцене, давали лучшие свои постановки", - сказал министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

По данным Театра драмы им. В. Савина, за 16 дней фестиваля на его сцене выступило 11 театров восьми регионов Северо-Запада показали 14 конкурсных спектаклей. В программе были также мастер-классы по театральной критике, актерскому мастерству и технологиям импровизационного театра, две художественные выставки, экспериментальный театр итальянского актера Паоло Аватанео. Завершил фестиваль спектакль Мурманского областного драматического театра "Профи" по пьесе сербского драматурга Душана Ковачевича.

Постановки оценивали театральный критик Павел Подкладов, делегированный Союзом театральных деятелей России, драматург и театровед Драгана Бошкович из Сербии, театральный критик Вера Сердечная из Краснодара, критик Вера Морозова и драматург Любовь Терентьева от Республики Коми.

Лучшей режиссерской работой критики назвали постановку Дениса Хусниярова "Мертвые души Гоголя" Театра на Васильевском, Санкт-Петербург. Лучшим спектаклем малой формы признана работа Национального театра Карелии "Машина едет к морю". Лучшая мужская роль - Александр Водопьянов в спектакле "Профи" Мурманского областного драматического театра, лучшая женская роль - Ксения Ширякина в постановке "Концерт для фортепиано с актрисой" Независимого театрального объединения из Петрозаводска.

Лучшей ролью второго плана признана работа Анастасии Латкиной в спектакле "Сотворившая чудо" Вологодского театра для детей и молодежи. Лучшей сценографией отмечена постановка "Синяя птица" Театра драмы им. В. Савина. Лучшее пластическое решение также у артистов из Коми за постановки "Синяя птица" и "Горе от ума". Специальный приз фестиваля, учрежденный Коми региональным отделением партии "Единая Россия", в номинации "Открытие" за уникальный актерский ансамбль получил спектакль "Обыкновенные чудики" Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке.