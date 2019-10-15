Дженнифер Энистон завела Instagram и выложила фото с актерами из "Друзей"

ТАСС, 15 октября. Американская актриса Дженнифер Энистон во вторник завела страницу в социальной сети Instagram.
В качестве первого поста актриса опубликовала фотографию с коллегами по сериалу "Друзья" (Friends, 1994-2004), сопроводив ее подписью "Теперь мы друзья и в Instagram".
За шесть часов пост набрал более 4,4 млн отметок "Мне нравится" и около 222 тыс. комментариев.
Свои комментарии оставили актеры, в частности Гвинет Пэлтроу, Кортни Кокс, которая также снималась в "Друзьях", Уитни Каммингс, Оливия Уайльд и Анна Фэрис.