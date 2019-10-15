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Дженнифер Энистон завела Instagram и выложила фото с актерами из "Друзей"

За шесть часов пост набрал более 4,4 млн отметок "Мне нравится"
Актеры сериала "Друзья" AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Актеры сериала "Друзья"
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 15 октября. Американская актриса Дженнифер Энистон во вторник завела страницу в социальной сети Instagram.

В качестве первого поста актриса опубликовала фотографию с коллегами по сериалу "Друзья" (Friends, 1994-2004), сопроводив ее подписью "Теперь мы друзья и в Instagram".

За шесть часов пост набрал более 4,4 млн отметок "Мне нравится" и около 222 тыс. комментариев.

Свои комментарии оставили актеры, в частности Гвинет Пэлтроу, Кортни Кокс, которая также снималась в "Друзьях", Уитни Каммингс, Оливия Уайльд и Анна Фэрис.

Теги
СШАЭнистон, Дженнифер
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