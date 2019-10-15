Дженнифер Энистон завела Instagram и выложила фото с актерами из "Друзей"

В качестве первого поста актриса опубликовала фотографию с коллегами по сериалу "Друзья" (Friends, 1994-2004), сопроводив ее подписью "Теперь мы друзья и в Instagram".

ТАСС, 15 октября. Американская актриса Дженнифер Энистон во вторник завела страницу в социальной сети Instagram.

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 15 Окт 2019 в 6:03 PDT

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За шесть часов пост набрал более 4,4 млн отметок "Мне нравится" и около 222 тыс. комментариев.

Свои комментарии оставили актеры, в частности Гвинет Пэлтроу, Кортни Кокс, которая также снималась в "Друзьях", Уитни Каммингс, Оливия Уайльд и Анна Фэрис.