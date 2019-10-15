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Фестиваль имени Хворостовского в Красноярске откроют оперой Верди

Фестиваль начнется в день рождения артиста - 16 октября

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный оперному певцу с мировым именем Дмитрию Хворостовскому, который впервые пройдет в Красноярске с 16 по 26 октября, откроется исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Красноярского края.

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"Фестиваль - эпохальное событие. Мы выходим на сцену и отдаем дань гению, великому человеку. И то, что это происходит здесь, на родине Димы, ценно вдвойне. О вашем прекрасном городе я услышал впервые от него самого, мы находились в Америке и пели вместе "Пиковую даму". Теперь о Красноярске я слышу все чаще и искренне надеюсь, что наши встречи станут регулярными, в том числе благодаря фестивалю", - процитировали в министерстве слова оперного певца, народного артиста РСФСР Сергея Лейферкуса, который на фестивале исполнит, в частности, титульные партии в операх "Скупой рыцарь" и "Алеко".

Смотр открывается в день рождения оперного певца. На сцене большого концертного зала Красноярской краевой филармонии исполнят "Реквием" Джузеппе Верди. В этот же день гости фестиваля смогут услышать сопрано Большого театра оперы и балета Белоруссии Анастасию Москвину и американского тенора Стивена Костелло. Также в выступлении примут участие Юлия Герцева (меццо-сопрано) и Евгений Ставинский (бас) - ведущий солист Московского театра "Новая опера".

В течение десяти дней красноярцы смогут услышать творчество звезд мировой оперы, приехавших выступить на родине Хворостовского. Основные события фестиваля пройдут в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Хворостовского и Красноярской краевой филармонии - на сценах, связанных с творческой биографией певца.

По данным министерства культуры края, цена на концерты будет очень демократичная, ориентированная на бюджетную аудиторию. Стоимость билета составит 200-800 рублей.

Фестиваль учрежден при участии родителей певца, проводится Красноярским фондом развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России и правительства Красноярского края. Художественный руководитель фестиваля - Антон Левахин.

О Хворостовском

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

За свою карьеру выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и др. Исполнил партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского. Народный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1991).

Умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.

Теги
РоссияХворостовский, Дмитрий АлександровичКрасноярский край
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