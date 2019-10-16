Голодец и Мединский обсудят популяризацию искусства в СМИ на полях ПМКФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пленарная дискуссия "Голос искусства в медиапространстве" пройдет 14 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), в ней примут участие вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщили в среду в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов возглавит секцию "Массовые коммуникации", на которой ведущие эксперты мира обсудят новые вызовы для медиа в условиях глобализации. Ключевым событием секции станет пленарная дискуссия "Голос искусства в медиапространстве. Участники обсудят, как формируется и меняется массовый спрос на информацию о культуре, как популяризировать искусство в СМИ и какие новые медиаформаты способны вовлечь в диалог с вечным современного пользователя", - отметили в департаменте.

В мероприятии примут участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, главный редактор The Art Newspaper (Великобритания) и автор книг по истории искусства Элисон Коул, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава отдела по связям с общественностью и государственными органами в России, странах СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки корпорации Google Дона Рас-Леви, арт-директор медиакампаний Al Jazeera Media Network Оссама аль-Байати и другие деятели искусства и СМИ.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.