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Бесплатные лекции специалистов Третьяковки пройдут в Приморской картинной галерее

Посетители смогут также принять участие в мастер-классе по созданию рисунка

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Третьяковской галереи прочитают бесплатные лекции по истории создания картины "Опять двойка" и расскажут о ее авторе Федоре Решетникове в Приморской картинной галерее. Мероприятия можно будет посетить 17-19 октября и 5-6 ноября, сообщила в среду пресс-служба администрации Приморья.

"Лекции проведут историки искусства, художники, методисты по научно-просветительской деятельности Третьяковки. Специалисты расскажут про историю создания картины, о ее авторе, соцреализме, контексте времени и о современных аспектах восприятия этой эпохи, а также организуют семейный мастер-класс для жителей и гостей Владивостока", - говорится в сообщении.

Тематический мастер-класс подразумевает создание собственного рисунка в технике коллажа по мотивам знаменитой картины Решетникова "Опять двойка" под руководством музейных педагогов.

В пресс-службе администрации Приморья ТАСС напомнили, что в настоящее время в крае реализуется региональная программа "Развитие культуры Приморского края", рассчитанная до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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