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Памятник Хворостовскому открыли на Новодевичьем кладбище в день рождения певца

Монумент создан на средства родителей оперного певца

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому (1962-2017) открыли в среду на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. 16 октября знаменитому баритону могло бы исполниться 57 лет.

Открывали памятник родители артиста - Александр Степанович и Людмила Петровна Хворостовские, которые и стали инициаторами установки монумента. "Автор памятника - скульптор Владимир Усов, его проект выбрали сами родители, - сказал ТАСС художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, присутствовавший на церемонии. - Он же создавал памятник Хворостовскому, установленный на его родине в Красноярке, Усов делал и бронзовый бюст Димы, который стоит в нашем театре".

По словам Бертмана, родители Хворостовского взяли на себя все расходы по созданию монумента. На выполненном из бронзы памятнике артист изображен в полный рост. "Мне кажется, Дима получился очень живым, он запечатлен в движении, а он сам ассоциировался именно с движением и энергией", - сказал Бертман.

Художественный руководитель "Геликон-оперы" напомнил, что Хворостовский был большим другом театра. "Мы с Димой очень дружили, он открывал наш театр, пел у нас, мы делаем все, чтобы сохранить память о нем. У нас есть мемориальная гримерная Хворостовского", - отметил Бертман.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, слова которого привела пресс-служба министерства, отметил, что Хворостовский - один из выдающихся оперных певцов современности, яркий представитель русской исполнительской школы. Он добавил, что памятник призван увековечить память о Дмитрии Хворостовском, выразить общую благодарность за его уникальный дар, щедрое и многогранное творчество.

О Хворостовском

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. За свою карьеру выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и др. Исполнил партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского. Народный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1991).

Умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.

Теги
РоссияХворостовский, Дмитрий Александрович
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