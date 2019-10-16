Композитор Десятников и поэт Степанова расскажут о фольклоре в своем творчестве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Композитор Леонид Десятников и поэт Мария Степанова расскажут на Нелектории Союза композиторов России о фольклорных истоках своего творчества. Как сообщили в среду в пресс-службе Союза, встреча состоится 29 октября в Музее Прокофьева.

Нелекторий "Петя и волки" - это встречи, где музыкальный критик, композитор, журналист и шеф-редактор издательства "Композитор" Петр Поспелов ведет с композиторами, музыкантами, писателями, критиками и исполнителями диалоги о современной музыке.

"В этот раз в гостях будут поэт Мария Степанова и композитор Леонид Десятников. Их связывает творческое сотрудничество: сейчас они совместно пишут оперу для одного из московских театров <...> Мария Степанова только что написала эссе к новому диску Десятникова "Буковинские песни", выпущенному "Фирмой Мелодия", - сказали в пресс-службе.

"Буковинские песни" также изданы лимитированным тиражом на виниле, первые 100 пластинок будут представлены во время встречи.

Десятников покажет, как как из народных песен получается профессиональная музыка, а Степанова прочтет стихи, многие из которых также имеют фольклорные истоки.

После встречи для гостей прозвучит живая музыка в исполнении Тараса Присяжнюка и Алексея Гориболя.