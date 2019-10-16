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В Третьяковской галерее открывается выставка к 175-летию Поленова

Экспозиция будет работать до 16 февраля 2020 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Масштабная выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается для публики в Новой Третьяковке на Крымском Валу в четверг. Экспозиция объединяет более 150 произведений мастера, среди них - картина "Христос и грешница", которую выставляют в Москве впервые за 130 лет.

Экспозиция, которая будет работать до 16 февраля 2020 года, отражает разные грани творчества художника. На ней представлены пейзажи, портреты, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. На выставке представлены произведения из 14 российских музеев и частных собраний.

На выставке можно увидеть всем знакомые картины "Московский дворик", "Бабушкин сад" и "Заросший пруд". В экспозицию включены жанровые и портретные произведения мастера. Широко представлено его пейзажное творчество 1870-1910-х годов: от камерных экспозиций "пейзажного бытового жанра", как его определял сам Поленов, до панорамных картин поздних лет, таких как "Осень в Абрамцеве" (1890), "Золотая осень" (1893)".

"Савва Иванович Мамонтов (меценат, 1841-1918 - прим. ТАСС) однажды метко назвал Поленова рыцарем красоты. Художник доказал своей жизнью, что верное служение искусству и горячее желание совершенствовать мир могут пережить любые потрясения", - отмечают в пресс-службе музея.

Поленов был добровольцем Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в 1890-е основал в своей усадьбе Борок первый музей в деревне, а в 1920-е сделал для местных крестьян световой театр-диораму "Путешествие вокруг света". Это была серия из двусторонних прозрачных картин, подсвеченных керосиновой лампой, меняя положение которой, один и тот же вид можно было продемонстрировать в дневном или ночном освещении. Показывая детям картины, Поленов рассказывал интересные сюжеты, а в перерывах между сеансами играл на ручном органчике "Целестине". Специально для выставки в Третьяковской галерее Музей-заповедник Поленова предоставил точную копию световой постановки.

Отдельное внимание в экспозиции уделяется картинам на евангельские сюжеты - здесь предоставлено Русским музеем полотно "Христос и грешница", которое экспонируется в Москве впервые за 130 лет. Есть на выставке картина "Воскрешение дочери Иаира", за которую Поленов в год окончания Академии художеств получил Большую золотую медаль.

Театр и архитектура

Художник оформлял постановки Абрамцевского кружка, Русской частной оперы С. И. Мамонтова, Большого театра. "Впервые на русской сцене он ввел "принцип единой картины", отказавшись от многочастных кулис в пользу одной большой картины-фона", - отмечают в галерее. Достижения Поленова в театре и архитектуре отражены на выставке его эскизами декораций и архитектурных проектов, а также мультимедийными программами. Представлены в экспозиции и работы учеников художника.

К выставке подготовлены несколько публикаций - книга из серии "История одного шедевра", посвященная картине "Московский дворик", и книга из серии "Художники в Третьяковской галерее". Также издан альбом-каталог выставки, в котором девять статей, редкие документы, хроника жизни и переписка художника. Выставку будут сопровождать лекции, авторские экскурсии и концерты.

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