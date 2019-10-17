Комитет Думы поддержал законопроект об упрощении возрастной маркировки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал палате поддержать в первом чтении законопроект, упраздняющий большую часть (кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Комитет выступает соисполнителем по данному вопросу, профильный комитет - комитет по культуре.

В исходной редакции законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, 9 октября в Госдуму была внесена новая редакция. Согласно законопроекту, обязательным останется лишь отсечение "18+". Промежуточная маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории "любым доступным способом" - на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и иные сходные по смыслу.

Как следует из документа, в случаях включения в примерные основные образовательные программы общего образования произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Кроме того, допускается распространение без знака информационной продукции "рекомендуемых в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов" - за исключением литературы категории "18+", на нее ограничения сохранятся. Именно эти два аспекта входят в компетенцию комитета по образованию и науке.

"Мы считаем, что выделение только примерных образовательных программ фактически старшей и средней ступени недостаточно, предлагаем распространить на все примерные программы общего образования: начальной школы и уровень дошкольного образования <…> Чтобы и на "Денискины рассказы" можно было распространять [действие закона]. В целом мы поддерживаем данный законопроект и считаем, что ко второму чтению наши замечания нужно устранить", - сказала на заседании зампред комитета Любовь Духанина.

В своем заключении члены комитета также отмечают, что действие рассматриваемых изменений "не может быть ограничено только "произведениями литературы и авторов", поскольку в образовательном процессе, в том числе и в примерных образовательных программах, используется и другая информационная продукция". "Действие рассматриваемого изменения должно быть распространено на всю информационную продукцию, рекомендуемую в примерных основных образовательных программах общего образования", - указывается в заключении.