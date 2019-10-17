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Российско-китайские отношения

Ансамбль нацгвардии РФ выступил в Пекине по случаю 70-летия отношений России и Китая

Мероприятие началось с гимнов двух стран
Сергей Ролдугин играет с Китайским симфоническим оркестром в Пекине на концерте по случаю 70-летия дипломатических отношений РФ-КНР Андрей Кириллов/ТАСС
Описание
Сергей Ролдугин играет с Китайским симфоническим оркестром в Пекине на концерте по случаю 70-летия дипломатических отношений РФ-КНР
© Андрей Кириллов/ТАСС

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ в четверг выступил в китайской столице с концертом "Вечер в Хэйхэ", посвященным 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Мероприятие прошло в Центре исполнительских искусств "Тяньцяо" пекинского Большого театра.

Концерт состоялся при содействии Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ), Общества китайско-российской дружбы и администрации граничащего с Россией города Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

"Надеюсь, что высокий уровень исполнительного мастерства выступающих вдохнет в вас больше сил и вдохновения для развития китайско-российской дружбы. В свою очередь, Китайское народное общество дружбы с заграницей и Общество китайско-российской дружбы готовы приложить с вами совместные усилия для дальнейшего укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между нашими народами", - заявил перед началом выступления вице-председатель КНОДЗ Сун Цзину.

Мероприятие началось с гимнов КНР и России. Затем артисты исполнили такие произведения, как "Домой с Победой", "Вдоль по Питерской", "Ой, цветет Калина", "Эй, ухнем", "Опера №2", "Песня моря", "Очи черные", "Цыганский танец", "Казачья пляска", "Танец с саблями из балета "Гаянэ", "В путь-дорогу", ария Калафа из оперы "Турандот", "Вот мчится тройка почтовая", "Огонёк", "Ты знаешь, так хочется жить", "Калинка".

После этого совместно с китайскими музыкантами ансамбль исполнил "Песню реки Янцзы", "Мы с моей Родиной", "Подмосковные вечера".

Ансамбль национальной гвардии был создан в 1973 году и унаследовал лучшие традиции советского искусства армейской песни и пляски. В его составе более 100 артистов, в том числе мужской хор, танцевальная группа, оркестр, солисты, детский военный ансамбль. Более 20 участников этого художественного коллектива, побывавшего более чем в 70 странах мира, награждены почетными правительственными наградами. С 1995 года ансамбль побывал в КНР более 15 раз и уже снискал себе широкую популярность среди китайской общественности.

Теги
РоссияКитайРоссийско-китайские отношения
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