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Реставраторы восстановили картину "Святая Русь", находившуюся в критическом состоянии

Специалисты, в частности, укрепили красочный слой клеевыми составами и устранили деформацию холста
Картина Михаила Нестерова "Святая Русь" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Картина Михаила Нестерова "Святая Русь"
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Реставраторы Русского музея в течение полугода восстановили картину Михаила Нестерова "Святая Русь", находившуюся в критическом состоянии. Крупноформатное полотно начала ХХ века с восстановленным красочным слоем, переложенное на новую основу, представили журналистам и публике в четверг в Садовом вестибюле Михайловского дворца в Санкт-Петербурге.

Картина "Святая Русь" 1907 года считается одним из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры. "Она находилась в постоянной экспозиции музея, но была "хронически больна". На протяжении десятилетия мы из зала музея эту работу никуда не выпускали - состояние ее сохранности было таково, что ее нельзя было вынести из помещения. Она возвращается в хорошем техническом состоянии. Думаю, что эта работа теперь будет востребована в выставочных проектах Русского музея", - сказала журналистам главный хранитель музея Ольга Бабина.

Во время обследования картины перед реставрацией специалисты заметили провисание основы, мелкие вмятины и фалды, деформацию по углам, кракелюр (мелкие трещины) на поверхности холста, плохую связь красочного слоя с грунтом. Как сообщили в пресс-службе музея, реставраторам удалось остановить и стабилизировать хронические проблемы отслоения красочного слоя от грунтовой основы, красочный слой был укреплен клеевыми составами, устранена деформация холста, который натянут на новый подрамник. С поверхности живописи удалены все поздние наслоения, в том числе последствия старых реставраций - остался только авторский слой. После камерной выставки в Садовом вестибюле картина вернется в экспозиционный зал.

Как рассказала ТАСС Бабина, в Русском музее в год через руки реставраторов проходит 4,5 тыс. предметов. "Это разная степень реставрации - и сложная, и средняя, и просто очистка произведения", - пояснила она. По ее словам, это большой объем с учетом того, что в службе реставрации музея работают 97 человек.

Судьба картины

Действие картины Нестерова "Святая Русь" происходит на фоне северного зимнего пейзажа: к Христу, окруженному наиболее почитаемыми на Руси святыми заступниками - Николаем, Сергием и Георгием, пришли богомольцы. "Святая Русь" была показана широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Петербурге, она понравилась императору Николаю II, но в обществе была воспринята неоднозначно. Прямо с выставки произведение было приобретено для Музея императорской академии художеств.

В 1909 году картину отправили на международную выставку в Мюнхен, где она получила золотую медаль первой степени и была воспроизведена во многих зарубежных изданиях. В 1921 году "Святую Русь" передали в Русский музей. Первоначально она была в экспозиции, но в конце 1920-х годов произведение было убрано в фонды, где находилось до конца 1980-х годов, а затем стало вновь доступно для посетителей музея.

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