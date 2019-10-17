Петербургский театр "Буфф" показал мировую премьеру мюзикла "Коломба"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Государственный музыкально-драматический театр "Буфф" представил в четверг в Санкт-Петербурге мировую премьеру мюзикла "Коломба, или Бумажные розы", в основу которого легла пьеса Жана Ануя "Коломба" (1950). Поставил спектакль старейший российский режиссер, художественный руководитель театра, народный артист России Исаак Штокбант.

"Сегодня стало расхожим понятие "мюзикл". Но я хочу особенно отметить, что наши авторские музыкальные спектакли отличаются от большинства мюзиклов тем, что в их основе лежит драматический сюжет, и музыкальные номера подчинены слову - гениальной драматургии Жана Ануя. "Коломба" - это о нас с вами, чтобы мы заглянули в себя и привели в соответствие наш разум и наши чувства. Ведь у нас, современных людей, - полный разлад между душой и телом", - сказал режиссер журналистам. Специально для театра "Буфф" этот мюзикл написали композитор Максим Дунаевский и либреттист Николай Денисов.

Это уже третье обращение Штокбанта к драматургии Ануя, по произведениям которого в "Буффе" ранее были поставлены спектакли "Генералы в юбках" и "Бал воров". Пьеса "Коломба" посвящена столкновению идеалистической мечты с реалиями мира, где во главу ставятся деньги, удовольствия и честолюбие.

Участник Великой Отечественной войны, 94-летний Штокбант создал театр "Буфф" в 1983 году из своих учеников, которые ныне представляют в его труппе несколько актерских поколений. В этом содружестве начинали свой творческий путь такие ныне широко известные мастера, как Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров, композитор Игорь Корнелюк. Театр интересен зрителям разных возрастов. Город высоко оценил творческие заслуги театра, построив для этой труппы по специальному проекту здание в центре Петербурга.