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Лента "Дух Баухауса" открыла IX Немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде

Фестиваль "Территория кино" проходит в Калининграде с 17 по 20 октября

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Документальная лента немецких режиссеров Нильса Болбринкера и Томаса Тильша "Дни Баухауса", приуроченная к 100-летию высшей школы строительства и художественного конструирования, существовавшей в Германии с 1919 по 1933 год, и связанного с ней художественного направления в архитектуре, открыла в четверг IX Немецко-российские дни неигрового кино "Территория кино" в Калининграде. Об этом сообщила ТАСС руководитель и программный директор проекта Елена Громова.

"Лента "Дух Баухауса" открыла программу фестиваля. Показ прошел при аншлаге. В зале, где демонстрировался фильм, пришлось добавить дополнительные кресла, чтобы он смог вместить всех желающих", - рассказала собеседница агентства.

Торжественная церемония открытия IX Немецко-российских дней неигрового кино в Калининграде состоится 18 октября на площадке областного историко-художественного музея. Официальным фильмом открытия станет лента "Красота и быстротечность" немецкого режиссера Аннекатрин Хендель, рассказывающая историю о берлинском фотографе.

Фестиваль проходит в Калининграде с 17 по 20 октября. В программу включены фильмы, объединенные темой "Человек и время". Это работы российских и немецких документалистов. Будут представлены также работы, снятые при участии датских, польских, швейцарских режиссеров. Пройдут мастер-классы по созданию документального кино, мультипликации, состоятся дебютные показы короткометражных фильмов.

Фестиваль "Территория кино" организован в 2011 году и проводится в Калининграде ежегодно. Организаторами выступают "Ганзейский офис Калининград" и некоммерческая организация "Кобус док" (Россия) в кооперации с Фондом поддержки кинематографии Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна и Киномастерской города Киля (Германия).

Теги
РоссияКалининградская область
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