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Картина французского художника русского происхождения продана на аукционе за €20 млн

Эта сумма стала рекордной для работ де Сталя

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Картина французского художника-абстракциониста русского происхождения Никола де Сталя (Николай Владимирович Сталь фон Гольштейн, 1914-1955) "Парк де Пранс" (1952) продана на аукционе в Париже за €20 млн. Об этом со ссылкой на торговый дом Christie's в четверг сообщило агентство France Presse.

По его данным, сумма, которую неназванный европейский коллекционер отдал за картину, стала рекордом для работ де Сталя. Его предыдущий шедевр ушел с молотка за €12,1 млн.

Работа "Парк де Пранс" представляет собой картину размером 2,5 м на 3 м. На ней изображен ночной футбольный матч. В работе преобладают синий, малахитовый, небесно-голубой, красный, электрически-белый и интенсивно-черные цвета.

Как указывают эксперты, эта работа художника является "вершиной его искусства" и значимым шедевром послевоенного западного искусства.

Де Сталь родился в Санкт-Петербурге в семье российского генерала Владимира Сталь фон Гольштейна. В 1919 году после революции он с родителями уехал в Польшу, а затем после смерти родственников в 1922 году был усыновлен семьей бельгийских католиков. В 1932-м поступил в Бельгийскую королевскую академию наук и искусств. В 1936 году впервые представил свои работы широкой публике.

За весь творческий путь он нарисовал более 1 тыс. картин. В 2003 году его работы были показаны на выставке в Эрмитаже.

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РоссияФранция
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