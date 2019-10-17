Книга "Абазинские материалы Анатолия Генко" презентована в Академии наук Абхазии

СУХУМ, 18 октября. /ТАСС/. Презентация книги "Абазинские материалы А. Н. Генко", составленной абхазским и российским учеными Зурабом Джапуа и Петром Чекалиным состоялась в четверг вечером в Сухуме в Академии наук Абхазии (АНА). Об этом сообщила пресс-служба АНА.

Анатолий Генко (1896-1941) - российский и советский языковед, кавказовед, историк, этнограф, первый исследователь абазин, убыхов, хыналыгцев, цахур. В научной деятельности Генко главное место занимала лингвистика, он свободно владел почти 30 языками, создал алфавиты для бесписьменных языков Кавказа, написал грамматики, составил словари.

"В Сухуме состоялась презентация книги "Абазинские материалы А. Генко" изданной Джапуа и Чекаловым в рамках программы "Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков и историко-культурного наследия", разработанной совместно Академией наук Абхазии и Международным объединением содействия развитию абхазо-абазинского этноса "Алашара". В книге впервые увидели свет уникальные фольклорные, диалектологические абазинские материалы из архива Института восточных рукописей г. Санкт-Петербург, записанные собственноручно в период экспедиций 1929 и 1933 годов выдающимся кавказоведом Генко", - отмечается в сообщении.

В книге представлены также документы из Государственного архива Ставропольского края и письма из личного архива дочери Генко - Галины Анатольевны Генко. Отдельная часть книги посвящена материалам, связанным с историей издания в 1955 году монографии Генко "Абазинский язык. Грамматический очерк языка тапанта".

"Особую ценность, по мнению ученых, изданию придают страницы в оригинале, записанные лично Генко на транскрипции, составленной в начале ХХ века академиком Николаем Марром. В то время транскрипция была единственной возможностью доподлинно передать звучание языка. Как отмечали присутствовавшие на мероприятии ученые, издание этой книги - выдающееся событие в абазиноведении и культуре Кавказа в целом", - отмечает пресс-служба АНА.

Как отметил один из составителей книги, доктор филологических наук, президент АНА Джапуа, путь этой книги к читателю был сложным и драматичным. "О том, что в Санкт-Петербурге, в архиве Института восточных рукописей (в советское время - филиале Института востоковедения АН СССР) хранятся абазинские рукописи Генко мне рассказал Владислав Григорьевич Ардзинба, в то время - директор абхазского научно-исследовательского института им. Д. И. Гулиа и сказал, что нужно работать с этими рукописями и издать их", - рассказал Джапуа. С того момента Джапуа в течение нескольких лет вел переписку с дочерью ученого, которая в 2007 году не только предоставила абхазскому архив отца, но и благодаря собственным контактам помогла получить доступ к абазинским материалам, которые в то время в Архиве Института восточных рукописей еще не были разобраны и систематизированы.