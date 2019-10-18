Фестиваль культуры "Русская осень" в Гонконге открылся выставкой российских художников

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 октября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Сотня картин 17 современных художников из России, а также ряда стран СНГ представлена на выставке, открывшейся в культурном центре Гонконга. Это стало одним из ключевых мероприятий в рамках стартовавшего здесь фестиваля культуры "Русская осень", организованного соотечественниками из Русского клуба в Гонконге при поддержке генерального консульства РФ.

"Отрадно, что эта работа построена на энтузиазме проживающих здесь российских граждан. Генконсульство будет продолжать поддерживать эти начинания", - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный консул РФ Игорь Сагитов. Он констатировал, что Русский клуб вносит огромный вклад в продвижение российской культуры в этом специальном административном районе Китая.

Нынешний фестиваль стал уже третьим по счету и самым масштабным. Он включает более десятка различных мероприятий, в том числе выставки, концерты, театрализованные представления, кинопоказы, встречи с гонконгскими студентами, изучающими русский язык. Благодаря этому, жители Гонконга смогут получить разносторонние знания о современной России, познакомиться с историей, традициями и искусством нашей страны.

"В этом году мы подняли фестиваль на новый уровень, поскольку местом проведения двух выставок стал культурный центр - главная площадка города. Нам удалось заручиться поддержкой правительственного департамента досуга и культуры Гонконга при содействии генконсульства РФ", - отметила арт-директор и автор идеи фестиваля Ирина Устюгова.

Все эти мероприятия организованы усилиями проживающих и работающих в Гонконге соотечественников. В частности, среди них немало преподавателей живописи. Так, в мегаполисе уже много лет действует сеть частных студий-галерей Red Square Gallery, основанной российской художницей Анастасией Катафийотис (Полухина). Именно она и предоставила обширную экспозицию картин для нынешней выставки, которая продлится неделю. Некоторые из этих работ демонстрировались на престижных азиатских смотрах - Asian Contemporary Art Show и Art Basel.

Кроме того, в середине ноября в Гонконге пройдет ставший традиционным благотворительный Русский бал. Собранные на нем средства пойдут в поддержку российского фонда "Подари жизнь".