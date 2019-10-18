Призовой фонд Хайнаньского кинофестиваля превысит $130 тыс.

САНЬЯ /Китай/, 18 октября. /ТАСС/. Общий призовой фонд основной конкурсной программы 2-го Международного кинофестиваля острова Хайнань (МКОХ) составит 930 тыс. юаней (около $131,5 тыс.). Как пишет информационный ресурс "Наньхайван", за высшую награду киносмотра, получившую название "Золотой кокос", смогут побороться авторы полнометражных и короткометражных художественных кинолент, а также документальных фильмов.

Об учреждении этой награды организаторы кинофестиваля объявили в июне этого года. "Золотой кокос" будет вручаться победителям в 10 номинациях. Для полнометражных художественных фильмов учреждены такие номинации, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Награда жюри", "Лучшая актриса", "Лучший актер", "Лучший сценарий", "Лучшие технологии" и "Лучший детский фильм". Еще две награды получат победители в номинациях "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший документальный фильм".

Иностранные фильмы, информирует ресурс, могут быть заявлены для участия в конкурсной программе до 31 октября через официальный сайт кинофестиваля www.hiiff.com.cn, на котором указаны необходимые требования к конкурсным работам. Список номинантов организаторы кинофестиваля планируют представить в ноябре.

МКОХ впервые проходил на Хайнане с 9 по 16 декабря минувшего года, и он официально объявлен "одним из главных кинофестивалей КНР". Киносмотр проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом в истории хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан.

Второй кинофестиваль пройдет в этом году 1-8 декабря в городе Санья.