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Горожане прислали более 300 видео для создания фильма о столице "Я - Москва"

Премьера фильма состоится 12 ноября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Команда кинопроекта "Я - Москва" получила более 300 видеозаписей от жителей города, из которых будет создан документальный фильм о столице. Премьера состоится 12 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе "Москино".

"Мы получили более 300 видео от хроники 50-х годов на пленке 8 мм до современных записей на смартфоны. В ходе работы над проектом творческая группа решила создать не один фильм, как было заявлено ранее, а два: короткометражную 16-минутную картину, героем которой стал автор старейших видеозаписей, и 40-минутный фильм-летопись, в который войдет гораздо больше материалов. Широкой публике картину представят 12 ноября в кинотеатре Москино "Космос", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что 16-минутную ленту представили 17 октября в кинотеатре "Звезда". Ее героем стал житель Москвы Вячеслав Яковлевич, который с 50-х годов снимал город на камеру Pentaka 8. "Его видеозаписи, истории и взгляд на город стали канвой, на которую нанизаны видео разных лет и разных авторов в короткометражной картине. В фильм вошли видеозаписи 22 разных авторов. Москва повествует свою историю закадровым голосом", - добавили в "Москино".

Кинопроект "Я - Москва" организован "Москино" совместно с центром "Австрийский культурный форум". В его рамках был объявлен сбор любительских видео, снятых в разных районах города с конца 1980-х годов до наших дней. Работы принимались с 15 марта до 30 сентября. Из присланных материалов авторы проекта создают документальный фильм.

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