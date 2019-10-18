В Алуште стартовал фестиваль культуры и экологии в защиту животных Африки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Фестиваль современной культуры и экологии "Алушта.Green" главной темой которого является защита африканских животных, стартовал в пятницу на набережной крымской Алушты, сообщили ТАСС в пресс-центре фестиваля.

"Набережная Алушты превратилась в арт-галерею, концертную площадку, творческую лабораторию, лекторий и карнавальную улицу. Тема фестиваля - Африка, ее флора, фауна и культура. На набережной появилось 15 арт-объектов и граффити, своеобразный музей современного искусства под открытым небом, посвященный теме защиты африканских животных, фигуры слона, жирафа", - сообщили в пресс-центре.

На фестивале проходит выставка африканского искусства "Дух Африки" из частной коллекции, в которой представлены предметы повседневного обихода, картины африканских художников, маски, ритуальный барабан, шахматы ручной работы, лук и стрелы африканских охотников, двухметровые статуи из красного дерева.

Кульминацией фестиваля станет карнавальное шествие - парад костюмов и масок, в котором будут задействованы участники фестиваля. В шествии примут участие движущиеся арт-объекты, марионетки, арт-платформа "СлоноЗил", жители и гости Алушты.

Фестиваль "Алушта.Green" проходит 18-19 октября 2019 года. По задумке организаторов, набережная Алушты на три дня превратится в творческую лабораторию, концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, лекторий и танцевальную студию, где будут выступать исполнители хип-хопа, театральные коллективы, пройдут мастер-классы художников. Темой фестиваля станет Африка, ее флора, фауна и культура. Среди заявленных исполнителей: Da Boogie Crew, RE-pac, The Soul Surfers, T.Check & Magora.

Всех желающих ждет экологическая образовательная программа. Будут открыты три эко-станции: Re-Pair - бесплатная мастерская по ремонту старых вещей, Re-Use - точка распространения многоразовых вещей вместо одноразовых, Re-Cycle - с подробной информацией о переработке мусора в Крыму и Алуште.