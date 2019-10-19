Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Безруков восстановил в Губернском театре спектакль Олега Табакова

Речь идет о спектакле "На всякого мудреца довольно простоты"

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова представит в субботу премьеру возобновленной версии легендарного спектакля "На всякого мудреца довольно простоты". Возвращение на сцену знаменитой постановки по пьесе Александра Островского станет данью памяти ее создателю - народному артисту СССР Олегу Табакову (1935-2018), сообщила ТАСС пресс-атташе Губернского театра Лиана Хусаинова.

"Сегодня Московский Губернский театр представляет возобновленную версию легендарного спектакля Олега Табакова "На всякого мудреца довольно простоты", который с успехом шел в репертуаре Театра Олега Табакова более 15 лет - с 1997 по 2014 год. Главную роль - Егора Дмитриевича Глумова - исполнял один из самых знаменитых учеников Табакова - Сергей Безруков. Он сыграл в этом спектакле более 200 раз - от премьеры до финального показа", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что весь последний сезон (2013-2014 годов) "Мудреца" играли на сцене Московского Губернского театра, который Сергей Безруков возглавил в 2013 году. "По сути, это был по-отечески благословляющий жест мэтра, который решил поддержать своего ученика: Табаков перенес популярный спектакль на безвестную сцену в Кузьминках и лично присутствовал на спектакле, когда он впервые был показан на сцене МГТ 2 июня 2013 года", - напомнила пресс-атташе Губернского театра.

Со своей стороны, Безруков назвал роль Глумова в комедии Островского одной из его любимых работ в "Табакерке". "Я играл в этом спектакле почти 17 лет", - подтвердил артист.

Теперь, спустя годы, в память о своем учителе Безруков решил восстановить этот спектакль - в авторском рисунке, в сценографии Давида Боровского, но уже с артистами Губернского театра.

"Мы готовимся к премьере, которая мне очень дорога, - признался Безруков. - Для нас важно, что мы продолжаем традицию, и в год памяти Олега Табакова на сцене Губернского театра возродим его спектакль. Я бы не хотел, чтобы артисты МГТ досконально копировали наш рисунок, но, с другой стороны, мне бы хотелось все же, чтобы они его повторили".

Теги
РоссияТабаков, Олег ПавловичБезруков, Сергей Витальевич
Реклама на ТАСС
В Москве пройдет премьера оперы-буфф "Рабочий и колхозница", посвященной ВДНХ
Постановку приурочили к 130-летию со дня рождения скульптура Веры Мухиной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС