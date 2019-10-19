Сергей Безруков восстановил в Губернском театре спектакль Олега Табакова

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова представит в субботу премьеру возобновленной версии легендарного спектакля "На всякого мудреца довольно простоты". Возвращение на сцену знаменитой постановки по пьесе Александра Островского станет данью памяти ее создателю - народному артисту СССР Олегу Табакову (1935-2018), сообщила ТАСС пресс-атташе Губернского театра Лиана Хусаинова.

"Сегодня Московский Губернский театр представляет возобновленную версию легендарного спектакля Олега Табакова "На всякого мудреца довольно простоты", который с успехом шел в репертуаре Театра Олега Табакова более 15 лет - с 1997 по 2014 год. Главную роль - Егора Дмитриевича Глумова - исполнял один из самых знаменитых учеников Табакова - Сергей Безруков. Он сыграл в этом спектакле более 200 раз - от премьеры до финального показа", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что весь последний сезон (2013-2014 годов) "Мудреца" играли на сцене Московского Губернского театра, который Сергей Безруков возглавил в 2013 году. "По сути, это был по-отечески благословляющий жест мэтра, который решил поддержать своего ученика: Табаков перенес популярный спектакль на безвестную сцену в Кузьминках и лично присутствовал на спектакле, когда он впервые был показан на сцене МГТ 2 июня 2013 года", - напомнила пресс-атташе Губернского театра.

Со своей стороны, Безруков назвал роль Глумова в комедии Островского одной из его любимых работ в "Табакерке". "Я играл в этом спектакле почти 17 лет", - подтвердил артист.

Теперь, спустя годы, в память о своем учителе Безруков решил восстановить этот спектакль - в авторском рисунке, в сценографии Давида Боровского, но уже с артистами Губернского театра.

"Мы готовимся к премьере, которая мне очень дорога, - признался Безруков. - Для нас важно, что мы продолжаем традицию, и в год памяти Олега Табакова на сцене Губернского театра возродим его спектакль. Я бы не хотел, чтобы артисты МГТ досконально копировали наш рисунок, но, с другой стороны, мне бы хотелось все же, чтобы они его повторили".