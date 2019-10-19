В Сербии заявили, что очень ждут обмена картин Рериха на лист Мирославова Евангелия

БЕЛГРАД, 19 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия с нетерпением ждет подписания соглашения об обмене картин Николая Рериха на 166-й лист Мирославова Еванеглия. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС министр культуры и массовых коммуникаций Сербии Владан Вукосавлевич.

"Визит премьера Медведева - значительное событие для Сербии как в политическом, так и во всяком другом смысле. Прежде всего, это еще одно подтверждение традиционной дружбы и добрых отношений двух стран и, конечно, возможность для новых соглашений и подтверждения качества и высокого уровня наших отношений. Что касается министерства культуры, то мы с большим удовольствием ожидаем сегодняшнее событие, для нас сегодня - великий день, когда будет подписано соглашение об обмене 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха. Это исключительная вещь для двух стран и для двух культур", - заявил министр.

"Достигнут обоюдный компромисс к общему удовольствию. Это событие - последствие многолетних переговоров и поиска решения. Я только что разговаривал с министром культуры РФ Владимиром Мединским, и мы оба констатировали, что очень довольны достигнутым решением. Поэтому для нас в министерстве культуры это великий день", - отметил Вукосавлевич.

По мнению министра, "каждое новое подтверждение старых добрых отношений России и Сербии очень значимо для Сербии, которая является большим историческим союзником Москвы". "В современном мире дружественные страны должны твердо протягивать друг другу руки, чтобы усилить существующий уровень дружбы, сотрудничества и взаимопонимания", - указал он.

История соглашения

Ранее министр Вукосавлевич рассказал в интервью ТАСС, что процесс поиска оптимальных условий соглашения об обмене культурными сокровищами был достаточно долгим. "На протяжении последних лет у нас с министром [Владимиром] Мединским был ряд встреч, и наряду с другими темами с нашей стороны была высказана просьба и необходимость переговоров о возвращении 166-го листа Мирославова Евангелия, который представляет собой бесценное сокровище для сербской культуры", - сказал министр.

Он поблагодарил ТАСС за полученную информацию о местонахождении утерянных картин Рериха. "Мы рассматривали разные возможности, их было много, потому что мы не знали о картинах Рериха, так что благодарю вас за эту работу и эту информацию, - отметил министр. - Мы, конечно, очень быстро установили факты, было установлено, что эти картины находятся в Национальном музее, и они очень редко или никогда не выставлялись. Картины уже десятилетия здесь, но естественно было бы их вернуть, здесь речь о глубоком взаимопонимании двух народов. Николай Рерих слабо известен сербской общественности, а для российского круга имеет намного большее значение".

"Мне жалко, что мы останемся без картин Николая Рериха, но с другой стороны я не могу скрыть удовольствия, что сербское культурное наследие будет обогащено недостающим листом Мирославова Евангелия. Хочу использовать эту возможность и поблагодарить коллег из Министерства культуры России и министра Мединского лично за отношения, которые у нас были все три года моего нахождения в должности", - сказал Вукосавлевич.

Древнейшая сербская рукопись

Мирославово Евангелие - рукописное Евангелие-апракос, созданное около 1180 года. Это древнейший кириллический памятник сербской письменности. Оно хранится в Национальном музее Сербии в Белграде, в 2005 году ЮНЕСКО включило древнюю рукопись в реестр "Память мира".

Название рукопись получила благодаря записи писца - дьяка Григория. Он указал, что она создана для князя Мирослава Завидовича, брата Стефана Немани, основателя династии Неманичей. Рукопись обнаружена около 1845 года в афонском монастыре Хиландар архимандритом Порфирием (Успенским), который изъял из нее один лист и вывез его в Россию (хранится в собрании Российской национальной библиотеки).

700-летняя судьба книги от ее появления до обнаружения на Хиландаре неизвестна. Можно лишь предположить, что она была привезена основателем монастыря князем Стефаном Неманей (в монашестве Симеон), скончавшемся на Афоне в 1199 году. Евангелие вернулось в Сербию в 1896 году, когда монастырь посетил сербский король Александр Обренович. В благодарность за оплату долгов монастыря монахи подарили королю самую древнюю сербскую книгу.

Во время переворота 1903 года, когда династию Обреновичей свергли, книга таинственно исчезла, а затем также таинственно появилась в королевском архиве. Во время Первой мировой войны Евангелие оказалось на острове Корфу, а затем вместе с сербской армией вернулось в Белград в 1918 году.

Вторая мировая война для Сербии началась со страшных бомбардировок Белграда. Одной из главных целей немцев стала Национальная библиотека Сербии. Здание было уничтожено вместе с собранием книг в 500 тыс. экземпляров, бесценной коллекцией из 1424 кириллических рукописей и уставов, а также коллекцией старинных карт и гравюр, насчитывавшей 1,5 тыс. единиц. Сгорели также богатые и уникальные архивы турецких документов, все списки и каталоги.

Бесценные культурные сокровища горели несколько дней. Мирославово Евангелие чудом избежало гибели: накануне бомбардировки один из профессоров тайно унес его домой для изучения.

На протяжении Второй мировой войны за книгой охотились коллекционеры, однако ее вновь удалось спасти.

Унесенный войной Рерих

Семь картин Николая Рериха, судьба которых была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года, были ранее обнаружены в собрании Национального музея Сербии в Белграде. Как сообщила ТАСС хранитель собрания иностранной живописи музея Елена Дергенц, в собрании хранятся семь картин Николая Рериха - "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919, картина известна также под названием "Благовест"), "Благие посетившие" (1923, известна и под названием "Святые гости"), "Берендеи. Деревня" (1921, также известна под названием "Деревня Берендея"), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922, известна и как "Юность Преподобного Сергия"), а также два эскиза костюмов к опере "Снегурочка" (1921).

По некоторым данным, одну из картин Рерих подарил белградскому музею. Кроме нее в Сербию привезли и другие работы Рериха в рамках выставки его творчества. Начавшаяся Вторая мировая война, а затем и нападение Гитлера на Югославию в апреле 1941 года помешали вернуть экспонаты в Россию.

Ранее еще 10 картин Рериха были обнаружены в Загребе. Это картины "Идолы. Языческая Русь" 1913 года, "Тибетский стан" (1931), "Шествие утра" (1931), "Путь на Кайлас" (1931), "Канченджанга" (1924), "Ашрам" (1931), "Жилище Такура" (1931), "Ташидинг" (1924), "Паранирвана" (1927), "Приказ учителя" (1931).