Премьера спектакля "Музыка небес" открыла новый сезон Театра имени Андрея Миронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Премьера бродвейской комедии Виктора Крамера "Музыка небес", поставленной по пьесе американского комедиографа Кена Людвига, состоялась в рамках нового сезона Театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе театра.

"Сегодня вечером состоялась первая премьера нового театрального сезона Театра имени Андрея Миронова - спектакль Виктора Крамера "Музыка небес", - рассказала собеседница агентства.

В постановке принимают участие петербургские артисты Анна Алексахина, Ирина Соколова, Николай Смирнов, Любовь Виролайнен-младшая и Данила Воропаев.

Премьерные показы спектакля также пройдут 20 октября, 1 ноября (в день рождения театра), 2 ноября и 27 ноября.

Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова основан в 1988 году Народным артистом России Рудольфом Фурмановым.