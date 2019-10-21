Стали известны призеры театрального фестиваля "Балтийский дом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Обладатели призов ХХIХ Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" объявлены в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. В число особо отмеченных вошли театральные деятели из Италии, Китая, Литвы, Польши, Франции, имена которых огласил руководитель фестиваля заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.

"Мы на фестивале давно отказались от профессионального жюри и присуждения мест, потому что, как нам кажется, в творческом соревновании это довольно условное и неблагодарное дело. Но тем не менее все равно существует некая творческая динамика того, что происходит на фестивале, и нам важно мнение профессионального сообщества, зрителей и наше собственное мнение - дирекции фестиваля. По этим критериям мы присуждаем призы", - пояснил Шуб.

По его словам, "фестиваль был ознаменован не только своей марафонской дистанцией, но и тем, что мы показали ряд спектаклей, входящих в десятку премьер европейской театральной сцены". Он особо выделил специальную программу "Някрошюс. Продолжение", посвященную памяти друга фестиваля литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса (1952-2018). В знак признания его огромного вклада в утверждение авторитета фестиваля в театре "Балтийский дом" открыли мемориальную доску. "Специальная часть программы может быть, сделает фестиваль знаковым в истории "Балтийского дома", - полагает директор фестиваля.

Приз зрительских симпатий присужден спектаклю Някрошюса "Мастер голода" в исполнении созданной им труппы "Мено Фортас" (Литва). Из спектаклей малой формы аналогичным призом отмечен Центр Ели Гротовского и Томаса Ричардса (Понтедера, Италия) за спектакль "Из подполья: ответ Достоевскому". Специального приза дирекции фестиваля удостоен Национальный театр Варшавы (Польша) за спектакль "Венчание" в постановке Някрошюса.

Приз прессы имени Леонида Попова присужден китайскому режиссеру Мэн Цзинхуэю за спектакль "Чайная" и Марсельному театру "НоНо" (Франция) за спектакль "Барокко" в постановке Сержа Нуайеля.

На юбилейном ХХХ фестивале "Балтийский дом" будущей осенью организаторы планируют собрать в Петербурге режиссеров, которые сотрудничают с этим европейским театральным праздником с его начала.