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Жан-Поль Готье посетил Москву

Кутюрье отметил, что в городе, где он не был 10 лет, многое изменилось

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Французский кутюрье Жан-Поль Готье отметил, что Москва во многом изменилась со времени его последнего визита почти 10 лет назад. Модельер приехал в Москву, чтобы осмотреть Московский дворец молодежи, в котором с 6 по 24 февраля 2020 года пройдут гастроли его проекта Fashion Freak Show, и поделился с ТАСС своими впечатлениями о российской столице.

"Я в четвертый раз в Москве, конечно, я заметил, что многое изменилось, я не был здесь около 10 лет. Появилось много красивых новых зданий, Москва все та же, но в то же время совсем другая. Иногда я приезжаю на место, и понимаю, что уже был здесь. Но, конечно, я вижу много открывшихся мест, новых магазинов, ресторанов", - сообщил Готье в понедельник ТАСС.

По словам модельера, цель его визита - посещение будущей площадки для его шоу. "Мы должны посетить театр, в котором будет проходить наше Freak Show, я еще не видел ни театр в Москве, ни в Санкт-Петербурге", - отметил он.

Кутюрье также рассказал о московской достопримечательности, которая нравится ему больше всего. "Мое любимое место - абсолютное клише, это Красная площадь. Сегодня я там еще не был, но очень хочу туда пойти", - рассказал Готье.

Fashion Freak Show было представлено публике в сентябре 2018 года в легендарном парижском кабаре Folies Bergre. Идея постановки принадлежит самому Готье, режиссером и со-директором стала Тони Маршалл, хореографом - работавшая с певицей Мадонной Марион Мотин, музыку написал многократный лауреат премии "Грэмми" Нил Роджерс. Специально для шоу кутюрье создал десятки костюмов. По словам пресс-службы проекта, шоу представляет собой смесь танцевального ревю и модного показа, под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка, постановка - своего рода исповедь Жана-Поля Готье.

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, француз основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.

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