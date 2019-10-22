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Вышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн"

Картина завершит новую трилогию, первая часть которой вышла в 2015 году
' Звёздные Войны/YouTube'

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Финальный трейлер девятого эпизода киносаги "Звездные войны", который получил название Star Wars: The Rise Of Skywalker ("Звездные войны. Скайуокер. Восход"), режиссера Джей Джей Абрамса показали в понедельник зрителям телеканала ABC. Позднее он был размещен на видеохостинге YouTube.

"Сага закончится, но история будет жить вечно", - гласят титры трейлера. Дата его публикации была выбрана неслучайно - в понедельник, 21 октября, могло бы исполниться 63 года актрисе Кэрри Фишер, которая прославилась благодаря роли принцессы Леи Органы в оригинальной трилогии 1977, 1980 и 1983 годов. Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.

"Мы никогда не собирались искать другую актрису на эту роль или же использовать технологию CGI (сгенерированные при помощи трехмерной графики изображения - прим. ТАСС), - заявлял ранее Абрамс. - Мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее роль Леи в девятом эпизоде, используя отснятый материал к седьмому эпизоду франшизы".

В апреле стало известно о том, что новая картина станет завершающей в серии фильмов, сюжет которых построен на истории о джедае Люке Скайуокере, роль которого исполняет актер Марк Хэмилл. Вместе с ним в новой ленте сыграют Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер, Оскар Айзек и другие. Премьера намечена на декабрь.

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