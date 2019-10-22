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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Михалков проведет мастер-класс на Санкт-Петербургском культурном форуме

Форум пройдет с 14 по 16 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Дни Академии кинематографического искусства Никиты Михалкова, в программе которых мастер-класс от ректора академии и показы лучших работ ее слушателей, пройдут на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме 14-16 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе академии.

"Я рад, что наша академия в этом году принимает участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме - это первый опыт участия <...> в столь значимом мероприятии. Надеемся, что спектакли нашей академии не разочаруют, а очаруют зрителей культурной столицы России", - привели в пресс-службе слова Михалкова.

В программе Дней Академии, в частности, мастер-класс Никиты Михалкова "Как невидимое сделать видимым?", показ лучших короткометражных киноработ, созданных слушателями академии за пять лет. Также на сцене БДТ им. Товстоногова состоятся показы спектаклей "Метаморфозы II: Жены артистов" и "Метаморфозы III: Враги". Выпускники Академии выступят в Санкт-Петербурге впервые.

Проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Как считает министр культуры Владимир Мединский, слова которого привели в пресс-службе Академии, очень важно, что показы пройдут в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. "Это означает, что посетить запланированные мероприятия - театральные постановки, лекции и мастер-классы мэтров индустрии - смогут не только наши соотечественники, но и зарубежные гости", - отметил Мединский.

Академия Михалкова в этом году уже в пятый раз набирала слушателей, которые получили возможность бесплатного обучения в течение года. Среди самых известных постановок выпускников академии - серия из пяти спектаклей "Метаморфозы" по произведениям Ивана Бунина и Антона Чехова, "Воскресение" по роману Льва Толстого, "Послание изгнанных. Миражи Серебряного века" по лирике поэтов Серебряного века, "Сирано де Бержерак" по комедии Эдмона Ростана.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургМихалков, Никита СергеевичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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