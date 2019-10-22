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В крупнейшем кинотеатре Севастополя планируется создать "Дом кино"

Сейчас в кинотеатре идет ремонт

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют создать "Дом кино" на базе городского кинотеатра "Россия", где сейчас идет ремонт, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

"В кинотеатре "Россия" мы хотим сделать "Дом кино". Здесь также создано пространство для проведения пресс-конференций и творческих встреч. <…> Мы планируем использовать каждый метр площади и рассчитываем, что в будущем это будет площадка для проведения ежегодных фестивалей", - приводятся в сообщении слова начальника городского управления культуры Николая Краснолицкого.

Ранее Краснолицкий сообщал ТАСС, что "Россия" - самый большой кинотеатр города, его основной зал рассчитан на 450 мест. Ремонт проводится на средства регионального бюджета, работы включены в перечень мероприятий нацпроекта "Культура".

По данным пресс-службы правительства, ремонт начался весной этого года, и его результатом должна стать "трансформация этого места для культуры и городских мероприятий". В частности, после ремонта в кинотеатре, кроме большого зала, будут обустроены камерные залы на 30 и 50 мест, на втором этаже заработает буфет, а главное фойе будет использоваться для демонстрации документальных фильмов. После капитального ремонта во всех залах будет установлено современное оборудование, в том числе новые экраны, лазерные проекторы, новая звуковая система, а также системы вентиляции воздуха. Общая площадь кинотеатра составляет 2 тыс. кв. м.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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