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"Сатирикон" вернется в свое здание к концу 2020 года

При этом худрук театра Константин Райкин заявил, что после переезда спектакли в отремонтированном здании "Сатирикона" возобновятся не скоро

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Масштабная реконструкция здания Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, должна завершиться к концу 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС художественный руководитель театра, народный артист РФ Константин Райкин.

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Театр, которому 24 октября исполняется 80 лет, с 1987 года занимает бывшее здание кинотеатра "Таджикистан". Начавшаяся пять лет назад реконструкция театра, согласно первоначальным планам, должна была завершиться сначала в 2017 году, позднее сроки завершения работ были сдвинуты на конец 2019 года. Теперь согласован новый срок.

"По крайней мере, по официальному плану мы должны к этому времени [концу 2020 года] переехать в новое здание", - сказал Константин Райкин.

Он отметил, что после переезда спектакли в отремонтированном здании "Сатирикона" возобновятся не скоро: "Новые помещения еще придется обживать, осваивать. Сколько это займет времени, непонятно, процесс еще продумывается. В любом случае непросто будет нам туда возвращаться, ведь это связано с аппаратурой, эксплуатацией идущих спектаклей, выпуском новых", - сказал Райкин.

В перестроенном здании, как сообщил худрук "Сатирикона", запланированы большая сцена, к ней добавятся вновь отстроенная малая сцена, а также зал-трансформер. Последний, по словам Райкина, "будет видоизменяться, так сказать, в ресторанный вариант, когда публика сидит за столиками и наблюдает происходящее на сцене". Третью сценическую площадку худрук назвал "чем-то вроде кабаре" и уточнил, что это помещение театр будет "с кем-то делить". Ранее в дирекции театра уточняли, что, помимо трех залов, в комплекс театра войдет расположенное во внутреннем дворике здание, где разместятся пошивочные цеха, склады для декораций, репетиционные залы, дополнительные гримуборные для актеров, появится и музей Аркадия Райкина.

Константин Райкин также сообщил ТАСС, что заступившего с нового сезона на пост директора "Сатирикона" Владимира Казаченко коллектив театра принял "очень тепло и с большим интересом". "Мы с большими надеждами и с добрыми ощущениями начали вместе интенсивно работать. А что дальше - вопрос будущего".

Теги
РоссияРайкин, Константин Аркадьевич
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