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Театр на Малой Бронной не планирует повышать цены на билеты

При этом в театре отметили, что ориентированы "на максимальный зрительский успех"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова в данный момент не предполагает повышать цены на билеты. Об этом говорится в поступившем в среду в ТАСС комментарии пресс-службы театра.

"В связи с многочисленными запросами представителей СМИ о повышении цен на билеты и искусственно раздутой истерией по этому поводу, театр хочет разъяснить свою позицию. Повышения цен на билеты в данный момент не предполагается", - говорится в сообщении.

При этом в нем отмечается, что "театр ориентирован на максимальный зрительский успех".

"Однако позиция художественного руководства неизменна: театр - это социально значимый институт, это искусство для всех, а не для избранных. Поэтому вне зависимости от успеха нашей работы мы по-прежнему будем сохранять гибкую и социально ориентированную ценовую политику", - подчеркивается в комментарии.

Режиссер Константин Богомолов, возглавивший в нынешнем сезоне Театр на Малой Бронной, 21 октября провел пресс-конференцию в ТАСС, где были озвучены планы сезона. В числе готовящихся премьер были названы спектакли в постановке таких режиссеров, как Максим Диденко, Кирилл Вытоптов, Филипп Григорьян и Александр Молочников. Сам Богомолов обратится к знаменитой пьесе Леонида Зорина "Покровские ворота". Также будет запущена программа создания детских спектаклей "Большие режиссеры - маленьким зрителям", все постановки которой предназначены для семейного просмотра.

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