Спорную картину с выставки в Третьяковке вернут Национальному музею Чечни

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Владелец картины Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", снятой с выставки в Третьяковской галерее после появления информации о том, что это полотно когда-то было похищено из Национального музея Чечни, принял решение передать ее музею. Об этом сообщает в среду пресс-служба галереи.

"Государственная Третьяковская галерея, согласовав этот вопрос с Министерством культуры Российской Федерации, готова немедленно организовать передачу картины Александра Головина Национальному музею Чеченской Республики в городе Грозном", - говорится в сообщении.

Первым на происхождение картины обратил внимание коллекционер Сергей Подстаницкий, который опубликовал информацию о ее возможном происхождении из коллекции Национального музея Чечни в Facebook. По его словам, полотно пропало во время военных действий 1994-1996 годов. Картина экспонировалась в Третьяковке в разделе работ учеников Василия Поленова на масштабной выставке художника.

Тогда же последовала реакция Третьяковской галереи - картина была снята с выставки, помещена в запасник музея, а специалисты галереи начали технико-технологические исследования и архивные изыскания для прояснения ситуации.

"Сотрудники Третьяковской галереи связались с владельцем картины - последним в череде нескольких, а также с Институтом реставрации им. И. Э. Грабаря, сотрудники которого в 1961 году проводили выездную реставрацию картины. Третьяковская галерея находится в тесном контакте с дирекцией Национального музея Чеченской Республики и попросила его руководство и специалистов принять участие в работе по установлению истины. Поскольку все архивы музея сгорели во время военных действий, учетная документация на это произведение отсутствует. На настоящий момент в ходе тщательных исследований с использованием современных технических средств на обороте холста и на подрамнике не удалось обнаружить инвентарных номеров Национального музея Чеченской Республики", - сообщает пресс-служба галереи.

Как добавили в Третьяковке, с учетом публикации этого произведения в 1987 году как принадлежащего собранию музея в Грозном (с которой не были знакомы научные сотрудники галереи), а также свидетельств очевидцев, на которые ссылается в переписке дирекция Национального музея Чечни, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что данная картина Головина принадлежит собранию музея в Грозном. Настоящий владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чечни.