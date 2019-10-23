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В Болгарии открывается "Неделя российского кино"

Гости фестиваля смогут увидеть ленту "Бык" режиссера Бориса Акопова, фильм Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова" и "Я худею" Алексея Нужного

СОФИЯ, 23 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. "Неделя российского кино" открывается в среду в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии. Проект реализуется в связи с празднованием 140-летия установления дипломатических отношений России с Болгарией.

"Цель нашего проекта - развитие культурного сотрудничества и укрепления двусторонних отношений в области киноискусства. Кинофестиваль пройдет в двух городах Болгарии - в Софии и Пловдиве, и познакомит болгарского зрителя с новинками российского кино. В его рамках зрители смогут встретиться с интересными российскими актерами и режиссерами", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель отдела "Кино" РКИЦ Владимир Ястреба.

"В нашей панораме есть различные киножанры, и это разнообразие будет способствовать зрительскому интересу. Тем более, что болгарский зритель вряд ли сможет в ближайшие годы еще раз их увидеть. Лично я предлагаю посмотреть все фильмы кинопанорамы, каждый из них заслуживает внимания и, уверен, никого не разочарует", - добавил Ястреба.

В ближайшую неделю гости фестиваля смогут увидеть фильмы, которые вышли на российские экраны за последние два года: кинокартину "Бык" режиссера Бориса Акопова; фильм Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова"; "Керосин" Юсупа Разикова, "Любовницы" Елены Хазановой; "Трудности выживания" Евгения Тореса; "Черновик" Сергея Мокрицкого и "Я худею" Алексея Нужного.

Все фильмы сопровождаются субтитрами на болгарском языке и бесплатны для зрителей.

Организаторами кинофорума стали Минкультуры РФ, посольство России в Болгарии, РКИЦ, продюсерская компания "Фильм - Фест".

Теги
БолгарияРоссия
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