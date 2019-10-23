Книжный фестиваль имени Федора Абрамова пройдет в Архангельске летом 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Книжный фестиваль, посвященный писателю Федору Абрамову, пройдет в Архангельске в июне следующего года, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на встрече с представителями Союза писателей России, Ассоциации книгоиздателей России и региональных издательств.

"Уже в конце июня впервые книжный фестиваль пройдет в Архангельске. На фестивале будут представлены не только издательства области, но и других регионов страны", - сказал Орлов.

В свою очередь вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов отметил, что ассоциация выступает соучредителем книжного фестиваля в Архангельске. Он добавил, что фестиваль может стать ежегодным, так как пока подобных инициатив ни в одном регионе Северо-Запада России, кроме Санкт-Петербурга, нет.

В Архангельской области 2020 год объявлен годом Федора Абрамова. По данным пресс-службы, 1-17 мая 2020 года в Архангельске состоится VII Международный театральный фестиваль имени Федора Абрамова "Родниковое слово". Кроме того, в регионе пройдет международная научная конференция "Братья и сестры в русском доме: творчество Федора Абрамова в контексте литературной и общественной жизни XX-XXI веков".

Федор Абрамов (1920-1983) - уроженец села Веркола Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, направления советской литературы 1960-1980-х годов.