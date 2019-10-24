В Сиднее открылась международная выставка скульптур под открытым небом

СИДНЕЙ, 24 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В Сиднее открылась одна из крупнейших в мире выставок скульптур и арт-объектов под открытым небом "Скульптура у моря" (Sculpture by the Sea). Более 100 работ скульпторов и художников со всего мира выставлены вдоль прогулочной тропы между пляжами Бондай и Тамарама, где тысячи людей смогут видеть их в течение двух недель.

Ежегодная выставка под открытым небом, которая проводится в австралийском городе уже в 23 раз, собрала работы 111 авторов из 18 стран. Как и в прошлые годы, на суд зрителей выставлены произведения самых разных жанров, однако темы, волнующие мастеров можно перечесть по пальцам - они посвящены свободе слова и равноправию всех людей мира, глобальному изменению климата и загрязнению океанов, глобальной политике и войнам.

"Это абсолютно невероятно, потрясающие ощущения и отличная атмосфера, а в этом году еще и погода не подвела. Надеюсь, как можно большее число горожан и наших гостей смогут посетить выставку в этом году", - сказала ТАСС гостья мероприятия Мари Гименез.

В списке участников выставки в этом году скульпторы и художники из Таиланда, Японии, Новой Зеландии, США, Канады, Великобритании, Италии, Чехии и Украины. По словам организаторов, выставку, которая будет работать до 10 ноября, посетят не менее 500 тыс. зрителей. Однако больше всего гостей по традиции придет в последний день, когда финалом экспозиции станет определение ее лауреатов и чествование победителя, которым в этом году стал Новозеландский художник Морган Джонс.

Скульптура Джонса "И восходит солнце" была признана лучшей в этом году, но сам мастер попросил не придавать ей слишком большого значения. "Не думайте о том, что я думал, когда создавал ее или о том, что хотел этой работой сказать, не надо толковать, просто наслаждайтесь элегантными формами скульптуры", - сказал Джонс, принимая награду.

Выставка "Скульптура у моря" проводится ежегодно весной (календарной осенью в Австралии - прим. ТАСС) с 1996 года. Экспозиция, которая традиционно открыта для свободного посещения, невероятно популярна у жителей и гостей Сиднея. Определить точное количество ее посетителей очень сложно, поскольку организована она под открытым небом и доступна всем желающим в любое время суток. Тем не менее в 2014 году местные власти провели подсчет зрителей, посетивших экспозицию в дневное время. По оценке муниципалитета, тогда "Скульптуру у моря" осмотрели почти 500 тыс. человек.