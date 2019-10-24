Ванесса Мэй даст концерт в Москве с программой-сюрпризом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Британская скрипачка, композитор Ванесса Мэй пока сама не знает, что сыграет на своем концерте в "Крокус сити холле" в Москве 25 октября, который станет ее 10 выступлением на этой площадке. Об этом она сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"Мой завтрашний концерт станет 10 моим выступлением на сцене "Крокус сити холла". Но вообще, думаю, я была здесь, в Москве, по меньшей мере в пять раз больше, - сказала Мэй. - Я всегда держу своих музыкантов в напряжении, потому что мы готовим около 40 песен, но окончательный сет-лист утверждается буквально за полчаса до шоу. Так что даже я не знаю, что сыграю завтра".

По словам Мэй, сейчас она готовит новый альбом, который планирует представить в следующем году. Однако она не спешит представить новинки в нынешнем туре. На концерте в Москве скрипачка планирует обратить внимание на проблему бездомных животных и пригласила к сотрудничеству два благотворительных фонда.

Скрипачка также примет участие в сборном концерте в честь юбилея "Крокуса" в четверг. "Большая честь быть частью сегодняшнего концерта. На этот праздник пригласили в основном только местных артистов, так что я чувствую себя "своей", - отметила она.

В Москве Мэй планирует по традиции прогуляться по Красной площади. "В Петербурге я только на 12-й раз попала в Эрмитаж. Но Красную площадь я посещаю каждый раз, когда я в Москве", - рассказала она. В рамках нынешнего визита в Россию Мэй также дала концерт в петербургском БКЗ "Октябрьский" 22 октября. "Кое-кто, кто знает меня с 18 лет, сказал, что это было мое лучшее шоу. Это меня очень тронуло", - добавила она.

Британская скрипачка и композитор Ванесса Мэй получила всемирную известность благодаря своим техно-обработкам классических композиций. В 13 лет она стала самой молодой исполнительницей скрипичных концертов Людвига ван Бетховена и Петра Чайковского, за что была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Также Мэй занимается горнолыжным спортом и принимала участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году в составе сборной Таиланда.