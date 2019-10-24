Минкультуры: Россия настроена на активизацию музейного сотрудничества с Германией

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ намерено обсудить с германской стороной вопрос проведения Российско-германского музейного диалога. Об этом заявила в четверг журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на "полях" проходящего в Берлине международного Петровского конгресса.

"Мы встречаемся с руководством Германской ассоциации музеев для того, чтобы поговорить о новом формате, который нам в России представляется очень перспективным. Мы хотим провести Российско-германский музейный диалог", - сказала она. Манилова напомнила, что первый опыт уже есть - ранее прошел Российско-финляндский музейный диалог. "Он был восхитительным, потрясающе результативным, в том числе для ведущих российских музеев, которые знает весь мир, таких, как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей А. С. Пушкина", - констатировала замминистра.

"Вот сегодня мы будем это обсуждать", - сказала она. "Рассчитываем, что в самом начале декабря в Берлин приедут директора наших ведущих музеев, чтобы начать диалог, а в следующем году уже планируем провести крупное мероприятие - я пока говорю слово "планируем", поскольку буду сейчас это обсуждать с германскими коллегами - мы собираемся привезти, скорее всего в Берлин, представителей нашего музейного сообщества, чтобы создать такую большую, надежную платформу для стратегического музейного сотрудничества между нашими странами", - сообщила замминистра, добавив, что "пока такой платформы нет". В то же время она напомнила, что между музеями существуют двусторонние контакты.

"Нам хочется, чтобы со страной, как Германия, с которой у нас так много общего, это сотрудничество было более фундаментальным, более развернутым, более массивным, чем отдельные, пусть и важные, двусторонние контакты", - подчеркнула Манилова.

О Петровском конгрессе

Петровский конгресс в Берлине проводится в рамках международного культурного фестиваля "Русские сезоны - 2019" под эгидой Министерства культуры России, посольства России в Германии, Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами выступают Государственный Эрмитаж, Институт культурных программ, Институт Петра Великого, Фонд имени Д.С. Лихачева.

Международные петровские конгрессы с 2008 года ежегодно проходят в Санкт-Петербурге. В 2017 году Петровский конгресс впервые состоялся за пределами России - в Париже. Конгресс в Берлине продолжает эту традицию.

На два дня запланирована обширная программа. По данным организаторов, на конгрессе будут заслушаны около 35 докладов, в центре внимания будут находиться такие темы, как: история поездок Петра I по Германии, Петербургская Академия наук и немецкие ученые, собрания редкостей и художественные коллекции в Германии и России петровского времени, образ Петра Великого в немецкой литературе и историографии, "места памяти" Петра I в современной Германии и другие.