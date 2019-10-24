"Женитьба" по пьесе Гоголя открыла театральный фестиваль "Маскерадъ" в Пензе

ПЕНЗА, 24 октября. /ТАСС/. Спектакль "Женитьба" по пьесе Н. В. Гоголя в постановке московского театра "Школа драматического искусства" открыл в четверг в Пензе III Международный театральный фестиваль "Маскерадъ", посвященный творчеству театрального режиссера, уроженца города Всеволода Мейерхольда. Открытие прошло на сцене Пензенского областного драматического театра, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль, который продлится до 31 октября, приурочен к Году театра и 145-летию Мейерхольда. По словам художественного руководителя пензенского драмтеатра Сергея Казакова, программу составили спектакли по пьесам, к которым Мейерхольд обращался как режиссер или в качестве актера. Зрители "Маскерада" увидят девять постановок по пьесам Гоголя, Чехова, Сухово-Кобылина и других классиков русской и советской драматургии. При этом акцент при составлении программы организаторы сделали на те постановки, которые развивают идеи Мейерхольда, связаны с поиском новых театральных форм и использованием современного сценического языка в классических сюжетах.

"Очень важно, что [организаторам] удалось собрать афишу из спектаклей, которые составили славу мейерхольдовского театра - это "Ревизор", это, увы, несостоявшийся спектакль "Самоубийца" [по пьесе Николая Эрдмана], который Мейерхольду запретили поставить. Конечно, это "Маскарад" - знаковый спектакль, премьера которого состоялась в день Февральской революции, 25 февраля 1917 года. Мейерхольд умел чувствовать время, и те спектакли, которые он выбирал, никогда не проходили спокойно - это всегда был взрыв, буря эмоций, дискуссии", - рассказала журналистам член жюри фестиваля, главный редактор газеты "Вахтанговец" Валентина Федорова.

В частности, в спектакле по пьесе "Женитьба", поставленном в 1896 году в пензенском народном театре, Мейерхольд сыграл одну из главных ролей. "Знаменательно, что фестиваль открывает спектакль "Школы драматического искусства". Анатолий Васильев, создававший этот театр, очень многое взял от Мейерхольда. Даже его знаменитая диагональная композиция, которую потом использовали его ученики, - это из "Дамы с камелиями" Мейерхольда. Очень многие откровения и находки [современного театра] - от Мейерхольда", - добавила Федорова.

В дни фестиваля "Маскерадъ" пройдут также лекции, мастер-классы и творческие встречи. В частности, кинокритик Алена Солнцева проведет цикл лекций, совмещенных с кинопоказами, на тему "Мейерхольд и кино". Также до конца октября в Пензе будет работать творческая лаборатория "За Мейерхольдом" под руководством ректора ГИТИС Григория Заславского. Студенты режиссерского факультета ГИТИС и пензенские актеры подготовят эскизы к пьесам "Балаганчик" Александра Блока, "Клоп" и "Баня" Владимира Маяковского, "Список благодеяний" Юрия Олеши, к которым в разное время обращался Мейерхольд.

Всеволод Эмилиевич Мейерхольд (урожденный Карл Казимир Теодор Мейергольд) родился в Пензе 9 февраля 1874 года в семье винозаводчика. Окончил Пензенскую мужскую гимназию. Дом, в котором жил Мейерхольд в Пензе в 1881-1895 годах, является музеем-театром, где проходят спектакли экспериментального "Театра доктора Дапертутто".

О фестивале

Первый фестиваль "Маскерадъ" прошел в Пензе в 2014 году и был посвящен 200-летию Михаила Лермонтова. Название фестиваля является отсылкой к драме Лермонтова "Маскарад" и одноименному спектаклю Мейерхольда, премьера которого прошла на сцене Александринского театра в Петербурге в 1917 году. На первом фестивале театры-участники представили спектакли по лермонтовским произведениям. Темой второго фестиваля, проходившего в 2017 году, в год 100-летия Октябрьской революции, стала советская классическая драматургия.

Учредителями фестиваля являются Минкультуры РФ, правительство Пензенской области, Министерство культуры и туризма региона и Пензенский областной драмтеатр.

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