Участники национальной программы Театральной олимпиады собрали аншлаги в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Участники национальной программы Театральной олимпиады, которые собрали аншлаги в северной столице, смогли оценить сердечность и живой интерес петербургских зрителей. Своими впечатлениями о гастролях руководители театров Татарстана, Чечни и Якутии поделились в четверг на пресс-конференции на Новой сцене Александринского театра.

"Уходит искусственно созданная граница - забор, что есть театры, которые активно живут в мировом пространстве, а есть театры, которые существуют в другом пространстве. Мне кажется, что благодаря участию национальных театров в Олимпиаде этот забор стал гораздо ниже", - сказал главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев, который по просьбе своего петербургского коллеги Валерия Фокина выступил куратором этой программы, включающей спектакли семи национальных театров России.

За все четверть века проведения Международной Театральной олимпиады в ее истории впервые появилась специальная программа, посвященная национальным театрам. И это новшество, судя по зрительскому интересу, оказалось весьма удачным.

"Национальные театры очень нуждаются в поддержке, во внимании, чтобы к нам относились с интересом. Я думаю, что сейчас самые лучшие времена не только для нашего чеченского театра, а вообще для всех национальных театров России", - считает директор и художественный руководитель Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова. По ее словам, приглашение на Театральную олимпиаду с двумя спектаклями было огромным событием для всей труппы театра. Это тем более важно для коллектива, возродившегося после двадцати лет безвременья и тяжелого возвращения к мирной жизни.

Не менее оптимистичен и основатель якутского Театра Олонхо Андрей Борисов, который показал на олимпиаде фольклорный спектакль "Воительница Джырыбына" про девушку-богатыря. "В середине 80-х годов якутские борцы стали чемпионами Олимпийских игр, и для нас они были полубожествами. А теперь мой театр по эпосу Олонхо приехал на Театральную олимпиаду. Получается, что мы - олимпийцы сейчас. И нашим молодые актеры уезжают из Петербурга с этих гастролей полубожествами - так восторженно принимали их зрители", - рассказал Андрей Борисов, признавшись, что не ожидал такого горячего приема. Воспитанник русской театральной школы, он обрел новое дыхание, обратившись к якутскому фольклору.

Программа национальных театров, начавшаяся 11 октября, еще примет на петербургских сценах театры из Башкирии и Калмыкии.