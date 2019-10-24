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"Дни российского кино" в Сербии открылись показом фильма "Т-34"

В общей сложности с 24 по 27 октября покажут семь российских фильмов

БЕЛГРАД, 24 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Военная драма Алексея Сидорова "Т-34" с Алексеем Петровым в главной роли открыла фестиваль "Дни российского кино" в Сербии. Церемония открытия прошла в четверг вечером в Югославской Кинотеке в Белграде.

"Дорогие гости, спасибо, что вы сегодня пришли, чтобы вместе отметить начало этого знаменательного события. Мне очень приятно видеть сегодня блестящих российских актеров, которые любят приезжать в Белград и в Сербию, надеюсь, эта тенденция будет развиваться. В последние 4-5 лет мы достигли большого прогресса в сближении наших народов, надеюсь, что эти связи никто не сможет испортить. Наслаждайтесь фестивалем!" - заявил заместитель градоначальника Белграда Андрия Младенович.

"Белград, спасибо большое за теплый прием и за любовь. Мы привезли в этом году лучшие фильмы, фильмы-рекордсмены, показывающие все возможности нашего кинематографа. Я думаю, что каждый зритель найдет для себя что-то свое", - заявила продюсер кинофорума, член Союза кинематографистов РФ, главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева.

В общей сложности с 24 по 27 октября сербской публике покажут семь российских фильмов, в том числе "Т-34", комедию "Семь ужинов", шпионский триллер "Герой", драма "Битва", фильм "Бык" и другие. Юные сербские зрители увидят мультфильм "Снежная Королева: Зазеркалье" и фэнтези "Эбигейл". Зрители смогут не только посмотреть современное российское кино, но и встретиться с российскими кинематографистами и актерами, которые представят свои картины.

Кинофорум проходит при участии Международного общественного Фонда единства православных народов и поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Сербии, Представительства Россотрудничества в Сербии, Мэрии Белграда и Югославского киноархива. Организатор кинофорума - продюсерская компания "Синемарус".

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