В Москве открывается выставка художника Анатолия Зверева

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Выставка "Жизнь и приключения Анатолия Зверева" открывается в пятницу в московском Музее AZ. Экспозиция работ художника, которого называют русским Ван Гогом, объединила более 250 графических и живописных работ из коллекции Димитрия Апазидиса.

На выставке, которая продлится до 22 марта 2020 года, представлены серия пейзажей, серия жанровых зарисовок из жизни парка Сокольники, впервые показаны иллюстрации Зверева к романам Ильфа и Петрова "12 стульев" и "Золотой теленок", а также портреты семьи коллекционера и семьи художника. То, что увидят зрители, является лишь малой частью коллекции Апазидиса, которая насчитывает около 1,5 тыс. работ художника.

Димитрий Апазидис (1918-1994) был сотрудником посольства Греции, а затем Швеции в Москве, другом коллекционера Георгия Костаки. Именно последний и познакомил Апазидиса с Анатолием Зверевым, так началась история одной из самых значительных коллекций произведений художника. Сыновья коллекционера Георгий и Ник бережно хранят коллекцию и считают важной целью популяризацию наследия Зверева.

"Открытия бесконечно преследуют всех, кто работает в нашем музее, потому что Анатолий Тимофеевич удивителен. Наши открытия - датировка рисунков, посвященных спорту. Звереву было 15 лет, когда он их нарисовал, это 45-й год. Мы нашли подтверждение в высказываниях самого Зверева", - рассказала ТАСС главный хранитель Музея AZ Наталья Волкова.

Другим открытием она назвала иллюстрации к произведениям Ильфа и Петрова. "Георгий Апазидис сказал нам, что в коллекции его отца есть смешная серия "Воры". Когда мы получили эти работы, то поняли, что это "12 стульев" и "Золотой теленок". Мы даже не знали, что Анатолий Тимофеевич их иллюстрировал", - сказала собеседница агентства.

Русский Ван Гог

Ранние рисунки художника представлены на первом этаже. Здесь же можно увидеть его пейзажи, выполненные маслом. "Эти работы показывают его как художника пейзажной русской школы высокого уровня. Можно сравнить его с Саврасовым, с Поленовым", - отметила Волкова.

Она рассказала, что как-то Музей AZ посетили представители европейских музеев. "Один из них, из Музея Ван Гога в Амстердаме, как только вошел, сказал: "Боже мой, как он похож на Ван Гога!". А Ван Гогом называл его и Костаки, русский Ван Гог", - сказала собеседница агентства.

Отдельное пространство занимают портреты, в том числе изображающие первую жену художника Люсю. Как рассказали в музее, Зверев сделал несколько сотен портретов своей музы, на выставке представлена лишь малая крупица. Тут же портреты и его детей, дочери Веры и сына Миши.

В музее добавляют, что частью выставки стал видеоарт, выполненный дизайнером проекта Анатолием Голышевым и оператором Юрием Ермолиным, и фильм режиссера Ираклия Квирикадзе о приключениях Анатолия Зверева, "рассказанных в Стокгольме двумя греками, и в Тарусе - детьми бакенщиков, художников и литераторов".

О художнике

Зверев родился 3 ноября 1931 года в Москве. Окончил семь классов школы и Художественное ремесленное училище, недолго проучился в Художественном училище памяти 1905 года. Рисовал с раннего детства. Среди любителей живописи и коллекционеров известен и ценим с начала 50-х годов.

За недолгие 55 лет своей жизни он оставил огромное художественное наследие. Пабло Пикассо называл его лучшим русским рисовальщиком, Жан Кокто говорил: "Зверев один прошел весь путь западной живописи, от раннего Пикассо до наших дней". Сегодня работы Зверева находятся в лучших музеях мира, от Третьяковской галереи до Музея современного искусства в Нью-Йорке, и в самых известных частных коллекциях России, Европы и Америки. Умер художник 19 декабря 1986 года.