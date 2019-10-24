Валерий Гергиев даст серию концертов в США вместе с Мюнхенским филармоническим оркестром

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев проведет несколько концертов в США совместно с Мюнхенским филармоническим оркестром. Как сообщили корреспонденту ТАСС в театре, в четверг на сцене нью-йоркского Карнеги-холла маэстро представит программу с участием известного инструменталиста - пианиста из Узбекистана Бехзода Абдураимова.

В его исполнении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром № 1 П.И. Чайковского и Симфония № 7 Антона Брукнера. На следующий день, 26 октября, греческий скрипач Леонидас Кавакос в сопровождении Мюнхенского филармонического оркестра под управлением Валерия Гергиева исполнит на этой же сцене Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича, а также произведения Иоганнеса Брамса и Йорга Видмана.

27 октября Гергиев и Абдураимов выступят на сцене Центра исполнительских искусств в Нью-Джерси. Помимо Концерта для фортепиано с оркестром № 1 П.И.Чайковского в программе прозвучит скерцо из музыки к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" Феликса Мендельсона.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Карнеги-холле, в этот же день Гергиев представит на нью-йоркской сцене победителей Международного конкурса имени Чайковского в Москве - лауреата Гран-при 2019 года, французского пианиста Александра Канторова и американского виолончелиста Златомира Фанга, занявшего первое место в престижном музыкальном соревновании. Канторов, который исполнит для американских слушателей Сонату №1 Сергея Рахманинова (ре минор), стал первым гражданином Франции в истории конкурса Чайковского, одержавшего победу.

Международный конкурс имени Чайковского проводится с 1958 года раз в четыре года.