Россия в начале декабря примет участие в форуме кинематографа на Хайнаньском фестивале

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Представители РФ примут участие в форуме сотрудничества в сфере кинематографа, который состоится в начале декабря в ходе 2-го Международного кинофестиваля острова Хайнань. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Пекине первый заместитель главы отдела пропаганды парткома южнокитайской провинции Хайнань Фу Сюаньго.

"В ходе второго кинофестиваля запланированы полностью новые форматы взаимодействия, в том числе форум российско-китайских кинопроизводителей", - рассказал он.

По словам Фу Сюаньго, помимо этого будут проведены тематические мероприятия, посвященные международной интеграции порта свободной торговли Хайнань в области киноидустрии, развитию анимационных жанров, интернет-кино, состоится и женский кинофорум. "Это придаст свежий импульс развитию новых видов кинематографа", - подчеркнул чиновник.

Как сообщили организаторы, на втором хайнаньском международном кинофестивале в городе Санья на юге острова будут представлены захватывающие киноленты из десятков стран. На него прибудут зарубежные звезды и режиссеры, в частности, как он уточнил, из Ирана, Франции, Японии. В ходе подготовки к масштабному мероприятию, для которого отведена живописная площадка на берегу моря, состоится выставка китайских и иностранных фильмов. Для нее уже отобраны более чем 1,3 тыс. произведений мирового кинематографа из порядка 80 стран.

Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые прошел в декабре 2018 года. Этот киносмотр официально объявлен "одним из главных кинофестивалей КНР". Праздник кино проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом в истории хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Второй хайнаньский фестиваль пройдет с 1 по 8 декабря 2019 года, на нем впервые будет вручаться недавно учрежденная награда "Золотой кокос" за лучшие полнометражный и короткометражный художественные фильмы, а также документальную киноленту.