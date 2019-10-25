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Археологи на стоянке древнего человека в Кабардино-Балкарии нашли орудия для охоты

В одном из слоев этого памятника нами обнаружены многочисленные орудия из кремня и обсидиана, а также нуклеусы (каменные заготовки для создания орудий труда или охоты) и сколы

НАЛЬЧИК, 25 октября. /Корр. ТАСС Надежда Мурзаханова/. Участники Северо-Кавказской палеолитической экспедиции обнаружили орудия охоты эпохи эпипалеолита на стоянке древнего человека в навесе Псытуаже в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила корр. ТАСС в пятницу научный сотрудник "Лаборатории доистории" (Санкт-Петербург), руководитель раскопок Екатерина Дороничева.

"В одном из слоев этого памятника нами обнаружены многочисленные орудия из кремня и обсидиана, а также нуклеусы (каменные заготовки для создания орудий труда или охоты) и сколы. Большинство орудий сделано из местного кремня серого и розового цветов. Человек занимался в навесе изготовлением орудий, а также, вероятно, разделыванием охотничьей добычи", - сказала Дороничева.

Проведенные анализы показали, что человек останавливался в навесе около 11 тыс. лет назад. Археологи также выяснили, что на этом месте древние люди занимались расщеплением кремня.

"Здесь были найдены многочисленные нуклеусы, сколы, но самое интересное - роговой отжимник и каменный абразив. Эти находки говорят о том, что в этот период древние люди уже активно использовали отжимную технику расщепления, которая позволяла по максимуму использовать каменное сырье и получать с одного куска максимальное количество качественных сколов-заготовок правильной формы, чтобы делать на них орудия", - уточнила руководитель раскопок.

По словам Дороничевой, ранее в регионе было известно только две стоянки эпохи палеолита: грот Сосруко и навес Бадыноко, расположенные в долине реки Баксан.

Навес Псытуаже находится в ущелье реки Фандуко. Общая площадь грота составляет более 100 кв. метров. Стоянка, вероятно, была укрытием охотников. Навес открыт в 2018 году, исследования памятника начались в сентябре 2019 года и продлятся до начала ноября. Работы проводятся при поддержке президентской программы Российского научного фонда.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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